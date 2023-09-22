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福斯集團下一步面臨：訴訟、轉型、爭權

編譯廖振堯／綜合21日電
媒體富豪梅鐸宣布11月將卸下福斯集團總裁、「新聞集團」執行總裁頭銜。(路透)
媒體富豪梅鐸宣布11月將卸下福斯集團總裁、「新聞集團」執行總裁頭銜。(路透)

福斯新聞(Fox News)仍是美國收視第一的有線電視新聞網，特別是重視保守傾向的觀眾，但在92歲媒體大亨梅鐸11月(Rupert Murdoch)卸下總裁後，福斯集團(Fox Corporation)面對的問題一一浮現，除了還有2020年總統大選爭議相關訴訟纏身外，媒體業轉型等問題、兒女爭權等隱憂可能都讓福斯集團的下一步難行。

路透報導，梅鐸卸任後改當福斯集團及福斯新聞的名譽總裁。梅鐸本有意合併兩家公司，重新統一其媒體帝國，但今年稍早被迫放棄計畫，幾位頂級股東拒絕此提議，認為這樣無法實現公司的全部價值。

梅鐸將兩家公司都交給兒子拉克蘭‧梅鐸(Lachlan Murdoch)，他將擔任福斯新聞的唯一總裁、福斯集團總裁兼執行長。

然而拉克蘭接手的可能是個燙手山芋。福斯因放送2020年投票造假等新聞，今年以7億8750萬元與「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)和解其誹謗訴訟，這是美國媒體公司有史以來最高額的和解協議。

隨之而來的還有另家投票機公司Smartmatic索賠福斯27億元，還有股東提告福斯高層和董事違反職責，讓公司陷入誹謗官司。

顧問公司Madison & Wall的媒體分析維瑟(Brian Wieser)表示，福斯新聞雖產出許多重要新聞，但不可忽視事情的另一面：福斯新聞放大了美國政治環境的毒性文化乃至於其他領域。

至於繼承問題，梅鐸一直希望是由子女來接掌福斯帝國。雖然目前安排由拉克蘭接任，但等到梅鐸一旦離世後，其他子女可能會挑戰其權力。梅鐸透過家族信託控制福斯新聞和福斯集團，該信託持有兩家公司各約40%的表決權股；他的四個成年子女均在該信託有股份，僅兩個小女兒持有無投票權股。因此在轉讓時，可能醞釀一場牽連公司未來的戰爭。

梅鐸健康狀況也存在隱憂，據幾名員工稱他2018年在拉克蘭的遊艇上摔倒後背部嚴重受傷。

梅鐸 投票

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