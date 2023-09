福斯總裁92歲梅鐸11月交棒長子 發函員工感謝奉獻

媒體富豪梅鐸(右)與兒子拉克蘭。(路透)

92歲的媒體富豪梅鐸 (Rupert Murdoch)21日發函對旗下員工指出,將卸下福斯集團(Fox Corporation)總裁、「新聞集團」(News Corp)執行總裁頭銜;他在信中說自己身體健康良好,但11月將正式卸下職務,兩個集團都交棒給兒子拉克蘭‧梅鐸(Lachlan Murdoch)接掌。

福斯新聞網報導,梅鐸將改任兩家集團的名譽總裁(Chairman Emeritus)。

梅鐸信中寫道,整個職場生涯裡,每天都參與新聞與創意,這點將不會改變,「但對我來說,扮演不同角色的時候已到,我們有非常優秀的團隊,拉克蘭是有著高度熱忱又有原則的領導人,他將出任兩家公司的唯一總裁」。

信中指出,過度自傲與虛偽謙遜都不是值得讚許的特質,「但我對於數十年來大家集體努力的成就,真的感到無比光榮,非常感謝同事們造就了公司的成功,有時候大家的奉獻並沒有讓公司外部看見,我則銘感五內」。

梅鐸建立的媒體王國包括1996年推出、隸屬於「新聞集團」的福斯新聞頻道( FOX News Channel),開台之後很快登上24小時新聞報導的領先地位,如今仍是收視率排行榜的常勝軍,也是全球最具影響力、最受矚目的新聞來源之一。

梅鐸從2015年起擔任21世紀福斯公司( 21st Century Fox)執行總裁,直到2019年3月與迪士尼 公司(Walt Disney Company)併購。