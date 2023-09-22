福斯總裁92歲梅鐸11月交棒長子 發函員工感謝奉獻

媒體富豪梅鐸(右)與兒子拉克蘭。(路透)

92歲的媒體富豪梅鐸 (Rupert Murdoch)21日發函對旗下員工指出，將卸下福斯集團(Fox Corporation)總裁、「新聞集團」(News Corp)執行總裁頭銜；他在信中說自己身體健康良好，但11月將正式卸下職務，兩個集團都交棒給兒子拉克蘭‧梅鐸(Lachlan Murdoch)接掌。

福斯新聞網報導，梅鐸將改任兩家集團的名譽總裁(Chairman Emeritus)。

梅鐸信中寫道，整個職場生涯裡，每天都參與新聞與創意，這點將不會改變，「但對我來說，扮演不同角色的時候已到，我們有非常優秀的團隊，拉克蘭是有著高度熱忱又有原則的領導人，他將出任兩家公司的唯一總裁」。

信中指出，過度自傲與虛偽謙遜都不是值得讚許的特質，「但我對於數十年來大家集體努力的成就，真的感到無比光榮，非常感謝同事們造就了公司的成功，有時候大家的奉獻並沒有讓公司外部看見，我則銘感五內」。

梅鐸建立的媒體王國包括1996年推出、隸屬於「新聞集團」的福斯新聞頻道( FOX News Channel)，開台之後很快登上24小時新聞報導的領先地位，如今仍是收視率排行榜的常勝軍，也是全球最具影響力、最受矚目的新聞來源之一。

梅鐸從2015年起擔任21世紀福斯公司( 21st Century Fox)執行總裁，直到2019年3月與迪士尼 公司(Walt Disney Company)併購。