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2男因李昌鈺提供證據坐30年冤獄 康州檢察長2520萬和解

記者胡玉立／綜合報導
在康州聯邦法官7月判決刑事鑑識專家李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任後，康州檢察長湯偉麟辦公室19日宣布，同意與兩名因判謀殺罪而服刑30年冤獄的男子，以2520萬元達成和解。(美聯社)
在康州聯邦法官7月判決刑事鑑識專家李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任後，康州檢察長湯偉麟辦公室19日宣布，同意與兩名因判謀殺罪而服刑30年冤獄的男子，以2520萬元達成和解。(美聯社)

康乃狄克州檢察長湯偉麟(William Tong)辦公室19日晚間宣布，同意與兩名因判謀殺罪而服刑30年冤獄的男子，以2520萬元達成和解。兩名男子當年入獄，有部分是依據康州著名刑事鑑識專家李昌鈺提供的證據，但康州聯邦法官7月判決李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任。

兩名康州男子柏奇(Ralph Ricky Birch)與亨寧(Shawn Henning)當年被控在1985年12月1日殺死65歲男子卡爾(Everett Carr)，經過審判後，被判有罪。他們服刑30年後，2020年因證據不足，罪名在被法院撤銷，兩人隨即向聯邦法院提出冤獄告訴，將李昌鈺、八名康州警方調查人員及新密爾福鎮(New Milford)列入被告。

湯偉麟辦公室表示，根據和解協議，柏奇和亨寧將各獲1260萬元；該協議仍需州議會批准。檢察長辦公室及原告律師發表聲明表示，「我們很高興原則達成協議；解決這些問題，符合各方最佳利益」。

李昌鈺當年作證指稱，在受害者位於新密爾福德的家發現一條毛巾，上面有與血跡一致的汙跡。但2020年一名法官在庭審中檢測發現毛巾上沒有血跡，於是撤銷該重罪謀殺罪。聯邦地方法院法官博爾登 (Victor Bolden) 7月21日裁定，沒有證據顯示李昌鈺曾對毛巾進行過任何血液測試，因此對他做出簡易判決。對於該法官判決，檢察官辦公室已表示會為李昌鈺上訴，同時替他承擔所有賠償責任。

現年84歲的李昌鈺7月31日舉行記者會並發出長篇聲明，否認自己捏造任何證據。他表示，從案發到辯方專家對毛巾進行測試的20年間，血跡可能已分解變質；不能說20多年後找不到證據，就研判20多年前證據不存在。他並寫道： 「我沒有動機也沒有理由捏造證據。」

李昌鈺現在是紐海文大學李昌鈺刑事司法與鑑識科學學院名譽教授。他1995年在O.J.辛普森謀殺案中出庭作證，一舉成名。

李昌鈺 檢測 康乃狄克州

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