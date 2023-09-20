社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社會安全署(Social Security Administration，SSA)監察長(Inspector General)審計報告指出，2022會計年度裡，社安署收回47億元超付社安金 ，另有216億元仍待追討。估計已有數百萬人收到社安署的超付通知函，須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。

47歲俄亥俄州 婦人沃瑞爾(Justina Worrell)就是其中之一，患有腦性麻痺及心臟病的她，一年前每月應領社安金殘障福利 為862元，但收到1065元。她收到聯邦政府發函告知社安金超付，必須在30天內把多拿的累計6萬175.90元以支票或匯票(money order)寄回。

負責照顧沃瑞爾生活起居的姑媽艾諾德(Addie Arnold)指出：「社安金應該是用來幫助民眾的，不是要毀了他們。」

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)KFF健康新聞(KFF Health News)報導，全美最貧窮、最弱勢族群都面臨超付社安金的追討，恐怕無力償還。

報導指出，政府追討超發社安金必須付出昂貴成本，對於領取社安金的民眾可能帶來嚴重打擊。

「世紀基金會」Century Foundation)資深研究員瓦拉斯(Rebecca Vallas)表示，如今出現社安金超付危機，原本已經生活困頓的民眾將進一步陷入貧苦，完全違反社會安全網的美意。

社安署發言人提葛曼(Nicole Tiggemann)說，不會透露需要交回超付社安金的人數。

「都會研究所」(Urban Institute)研究員史馬利根(Jack Smalligan)說，估計有數百萬人已經收到社安署的超付通知函。他說，絕大多數是領取社安金殘障福利的民眾，其中很多人根本沒辦法還款。

社安金超發的原因，可能是社安署作業疏失，也可能是民眾本身的錯誤，例如沒有遵守規定。絕大多數錯誤則與系統有關，例如規定複雜難懂、受益人財產規定已經數十年沒有隨著通膨調整、社安署人力不足而且許多作業都由人工完成、受益人申報與制度查核出現時間差。