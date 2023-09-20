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馬斯克「神經連結」腦植晶片人體試驗獲准 預估6年完成

編譯徐薏茹／綜合19日電
馬斯克的大腦晶片新創公司「神經連結」的試驗，將使用機器人將腦機介面(BCI)植入大腦控制移動意圖的區域，初步目標是讓患者能單靠思考控制電腦遊標或鍵盤。(路透)
馬斯克的大腦晶片新創公司「神經連結」的試驗，將使用機器人將腦機介面(BCI)植入大腦控制移動意圖的區域，初步目標是讓患者能單靠思考控制電腦遊標或鍵盤。(路透)

億萬富豪馬斯克的大腦晶片新創公司「神經連結」(Neuralink)19日宣布，公司已獲得獨立審查委員會的批准，將開始進行將晶片植入大腦的首次人體臨床試驗，該公司正在招募自願參與者。

根據消息，Neuralink正在招募因脊髓損傷或「肌萎縮側索硬化症」(俗成漸凍人，ALS)而四肢癱瘓、年齡至少22歲，並且有「可靠的照護者」的患者，參與試驗評估晶片的安全性，但Neuralink並未公布參與試驗的人數，試驗約需六年完成。

參與者在前18個月須接受九次家訪與親身訪問，接下來五年接受20次訪問，研究期間每周將有兩次研究會議。

Neuralink的「精確機器人植入腦機介面」(Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface，PRIME)研究一直致力於創造一種可完全植入、無線的腦機介面，讓癱瘓的患者可以用思想使用設備。

Neuralink解釋，試驗將使用機器人將腦機介面(BCI)植入大腦控制移動意圖的區域，初步目標是讓患者能單靠思考控制電腦遊標或鍵盤。

Neuralink今年5月獲得FDA批准實施首個人體臨床試驗，先前其動物實驗已經接受聯邦審查。

據Neuralink前員工與現任員工透露的消息，該公司先前希望獲得批准在十名患者大腦植入晶片，食品及藥物管理局(FDA)提出安全疑慮後，雙方協商較少的人數，目前尚無法得知FDA最終批准多少人參與試驗。

馬斯克對Neuralink有強烈的願景，表示該公司將促進其晶片裝置的快速手術植入技術，用於治療肥胖、自閉症、憂鬱、思覺失調症等。

專家表示，即使腦機介面(BCI)能被證實對人體是安全的，仍可能需要十年以上的時間才能獲批准應用於商業。

路透報導，Neuralink在6月一系列股票交易的估值為50億元，兩年前該公司市值近20億元。

據富比世(Forbes)估計，截至19日馬斯克的淨資產為2638億元，大部分來自特斯拉和太空企業SpaceX，再度登上世界首富寶座。

馬斯克的大腦晶片新創公司「神經連結」19日宣布已獲得獨立審查委員會批准，將開始進...
馬斯克的大腦晶片新創公司「神經連結」19日宣布已獲得獨立審查委員會批准，將開始進行將晶片植入大腦的首次人體臨床試驗，該公司正在招募自願參與者。(路透)

晶片 馬斯克 FDA

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