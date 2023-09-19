美伊各換5囚 有人探親時被抓 有人寧願留在美國

五名美國公民18日獲得釋放，自伊朗搭機抵達卡達的杜哈機場，步下航機，其中兩人不願身分曝光。圖為戴著口罩下機的59歲沙爾吉(左)、67歲塔巴茲，與未戴口罩的51歲的納馬齊。(Getty Images)

白宮和伊朗 政府達成換囚協議，被伊朗羈押的五名伊朗裔美國公民 18日獲准出境，以換取聯邦政府釋放五名被監禁的伊朗公民，以及60億元被美國凍結的伊朗資產。

紐約時報報導，美伊兩國經過兩年多談判，五名伊朗裔美國公民於美東時間上午9時，自德黑蘭(Tehran)搭機離境，飛往卡達(Qatar)首都杜哈(Doha)。

五名獲釋的伊朗裔美國公民包括51歲的納馬齊(Siamak Namazi)，於2015年夏天，從杜拜飛往伊朗探望父母，被伊朗當局指控「與敵對政府(美國)勾結」遭到逮捕，也是羈押時間最久的美國公民，他於今年1月份，開始絕食，以呼籲拜登 政府進行釋囚談判。

59歲沙爾吉(Emad Sharghi)2017年女兒上大學後，和妻子雙雙返回伊朗定居，是阿布達比(Abu Dhabi)一家私人飛機租賃公司合夥人，並在伊朗創投基金工作，不料2018年遭到當局逮捕，羈押八個月後獲釋，但是被禁止出境；2020年因企圖偷渡出境以及和敵國勾結等罪名，被判10年徒刑。

67歲塔巴茲(Morad Tahbaz)是伊朗裔美籍商人並擁有英國公民身分，也是非營利組織「波斯野生動物遺產基金會」(Persian Wildlife Heritage Foundation)創辦人之一。

2018年塔巴茲和該組織八名員工因「與美國政府接觸」罪名被捕，被判處10年徒刑，而且妻子維達(Vida)也受到牽連，被禁止離境，因此這對夫妻將一起搭機離開伊朗，家屬得知獲釋消息後，公布聲明表示「欣喜若狂、如釋重負」。

至於其他兩名獲釋囚犯的姓名和身分，應家屬要求不對外公布，據了解其中一人來自加州，已被羈押一年；另一位則是阿富汗人道援助組織的女性成員，是在今年被捕。

另外獲得美國政府釋放的五名伊朗公民，包括65歲政治學者阿法拉薩比(Kaveh Lotfolah Afrasiabi)2021年被控為伊朗從事間諜工作，在麻州被捕，並在審判期間公開表示，不願返回伊朗，因此伊朗外交部證實，只有兩人會回到伊朗，一人前往第三國、兩人則續留美國。