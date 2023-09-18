退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

根據統計，全國約六分之一人口年齡超過65歲，隨著人口高齡化，長期照護需求增加，但許多退休族因為財力不足，加上照護成本上漲，想要優雅老去，恐怕難上加難。

衛生部預估，56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)或醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)都無法提供足夠的長照 服務。

截至2020年為止，國內已有750萬人投保長照險，但隨著長照成本上揚，理賠金額高漲，信評機構AM Best最新公布的報告，2022年長照理賠金額超過130億元，高於2021年的100億元，比疫情前大幅增長20%。

AM Best副主任霍伯(Jason Hopper)坦言：「紅藍卡承保範圍有限，民眾在規畫退休和財務時，務必列入考慮，因為只有在此時，才會感受到對長照的迫切需求。」

美國長照保險協會(AALTCI)研究顯示，65歲老人一般年付保費在1700元至7225元之間，但是2019年老人中位數收入(median income)僅略高於2萬7000元。

全國老年委員會(NCOA)執行長艾爾文(Ramsey Alwin)表示長照保費提高，弱勢老人首當其衝，根據衛生部去年預估，65歲老人未來平均需要的長照成本達12萬900元，其中近40%費用需由家人自掏腰包，但有80%老人家庭無力長期負擔。

而且衛生部研究顯示，低收入 老人對於長照的需求更甚，全國最低收老人63%有長照需要，其中近三分之一需要至少五年以上長照服務。

艾爾文主張：「健康老去應該是一種權利，而非因為性別、族群、收入和郵遞區號等無法掌控的因素，才能享受的特權。」

2019年華盛頓州立法，針對所有投保公共醫療險的勞工強制徵稅，截至2021年，該州已有15萬5000人投保長照險，占年度總投保人數一半以上，艾爾文強調：「我們需要重新審視政府的功能，我們需要分層負責、公私部門合作的多管齊下的長照政策。」