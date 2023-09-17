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前往華府明演說 侯友宜：將提出「3D」戰略

紐約台青38歲要退休 侯友宜：我66歲還在找工作

特派記者侯俐安／紐約16日電
國民黨總統參選人侯友宜(右)「對話與深化友誼之旅」訪美第二天，美東時間16日造訪紐約台菜餐廳Yumpling與16名青年會談，並親自下廚煮牛肉麵。(記者侯俐安／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜(右)「對話與深化友誼之旅」訪美第二天，美東時間16日造訪紐約台菜餐廳Yumpling與16名青年會談，並親自下廚煮牛肉麵。(記者侯俐安／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜「對話與深化友誼之旅」訪美第二天，美東時間16日造訪紐約台菜餐廳Yumpling與16名青年會談，談話聚焦各國聽到台灣時，都會擔心台海開戰，侯友宜聊得開心也如放下偶像包袱，中間兩段插曲惹得全場爆笑。會談後青年們受訪，對於要投誰，大多還在觀望，但也說，侯友宜「當面有加分！」

有別於訪美第一天的緊繃行程，侯友宜16日中午在紐約台菜餐廳Yumpling與青年座談，現場青年來自餐飲、財經、科技、醫療等不同產業，多數表達對台海問題的擔憂，但近年來，以前外國人聽到「Taiwan(台灣)」都會以為是「Thailand(泰國)」，但現在一聽就明白，還會擔憂台灣安全，反問「你們還好嗎？」

國民黨總統參選人侯友宜(左四)「對話與深化友誼之旅」訪美第二天，美東時間16日造...
國民黨總統參選人侯友宜(左四)「對話與深化友誼之旅」訪美第二天，美東時間16日造訪紐約台菜餐廳Yumpling與16名青年會談。(記者侯俐安／攝影)

這場青年領袖座談由38歲美商麥肯集團數據分析總監李厚穎協調主辦，他找來各行各業優秀台灣人，未料發出訊息後，兩、三天就有五、六十人報名。李厚穎說，這群青年們過去未必熟悉政治，侯友宜對他們來說只是「一個名字」，但雙方在暢所欲言後，對侯評價很正面。

侯友宜中午進餐廳後穿上廚師圍裙，進廚房下煎餃、煮牛肉麵，端上桌給青年們享用。座談約半小時期間，從近年台海危機、海外觀感、物價、租金高漲，談到美國民主黨與共和黨對台態度。

侯兩度引起全場爆笑，先是在廚房時，一名墨西哥員工想和侯合照，侯友宜以為店裡都是台灣人，問他「你是哪裡人？台北人還新北人？」一旁有人起鬨說「新北人、原住民啦」，侯一臉疑惑，順著問他「你是新北原住民？」引起全場爆笑。

國民黨總統參選人侯友宜(中)「對話與深化友誼之旅」訪美行行程第二天，美東時間16...
國民黨總統參選人侯友宜(中)「對話與深化友誼之旅」訪美行行程第二天，美東時間16日造訪紐約台菜餐廳Yumpling與16名青年會談。(記者侯俐安／攝影)

座談時，32歲的Yumpling老闆余大榕說，他移居美國22年，計畫再6年就要退休了，退休後要陪爸媽、出去玩，侯反問「哪有這麼好的事情！我60幾歲都還在找工作」，未料被余老闆反問，「你要來工作嗎？我們缺人」，全場笑翻，侯愣了一秒後說，在紐約如果沒地方去，就來這邊打工賺錢，「你薪資高不高？不要讓我吃不飽」。

媒體未拍攝時，雙方從緊張到放鬆，更加暢所欲言，有科技業青年提到現代「數位遊牧民族」現象，認為有些國家以這類簽證吸引人才，台灣仍有局限。侯也正面回應對未來移民規範可以更靈活，吸引更多人才。會後青年普遍以「親切」形容侯，「有加分啦！」

侯友宜 原住民 退休

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