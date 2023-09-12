新冠升級版補強針 4問題一次看

今年秋天呼吸道疾病猖獗，醫師呼籲抵抗力弱的人應接種疫苗。(美聯社)

就在新冠染疫案例、住院案例都出現上升趨勢之際，能夠抵抗正在流行Omicron變種病毒的更新版新冠疫苗補強針，近期即將推出。新版補強針由莫德納藥廠(Moderna)、輝瑞藥廠(Pfizer)與合作夥伴德國廠商BioNTech製造，11日獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准，12日將送交聯邦疾病防治中心(CDC )與專家顧問團審查。

何時可以接種？

華盛頓郵報報導，補強針通過CDC審查後，本周稍晚便可提供給民眾施打。CDC外部顧問團預防接種諮詢委員會(ACIP)預訂12日開會研議對民眾接種補強針提供建議，然後CDC主任柯恩(Mandy Cohen)將宣布決策。

哪些人該接種？

主管機關目前尚未決定。食藥局 核准補強針可供出生六個月嬰兒以上年齡的所有民眾使用，但施打對象最終仍由CDC決定。如果CDC決定讓民眾廣泛接種，施打政策將與每年流行季節的流感疫苗 計畫類似。

但某些專家說，新版補強針應只針對高風險族群推廣，包括老年人、免疫功能較差的民眾及糖尿病、心臟病等慢性疾病患者。至於身體健康的年輕人，感染病毒後陷入重症的風險相對較低，部分原因在於年輕人已經建立免疫力。

哪裡可接種補強針？

醫師辦公室、診所以及其他零售地點例如連鎖藥局CVS、華格林(Walgreens)等。

要不要收費？

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(KFF)資深副總裁兼全球健康及HIV政策部主任珍妮佛‧凱茲(Jennifer Kates)說，擁有私人健康保險的民眾、透過紅藍卡或白卡取得健保的民眾都可免費施打。