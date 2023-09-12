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台灣如何穩定兩岸、兼顧台美？ 美學者：要有平衡智慧

記者陳熙文／台北報導
「2023地緣政治高峰論壇」11日登場，這場「雙象衝突，台灣安在？」的研討會，邀請國際理事會會長馬凱碩(左起)、芝加哥大學政治學院名譽教授查爾斯．利普森、甘迺迪政府學院國際關係教授史蒂芬．華特、芝加哥大學政治學院傑出服務教授約翰．米爾斯海默、行政院前院長江宜樺與淡江大學戰略研究所副教授黃介正參與。(記者胡經周／攝影)
「2023地緣政治高峰論壇」11日登場，這場「雙象衝突，台灣安在？」的研討會，邀請國際理事會會長馬凱碩(左起)、芝加哥大學政治學院名譽教授查爾斯．利普森、甘迺迪政府學院國際關係教授史蒂芬．華特、芝加哥大學政治學院傑出服務教授約翰．米爾斯海默、行政院前院長江宜樺與淡江大學戰略研究所副教授黃介正參與。(記者胡經周／攝影)

「2023國際地緣政治高峰論壇」11日於台北香格里拉遠東飯店舉行。如何維持兩岸和平穩定，又兼顧台美關係？有美國學者表示，台灣應該有智慧地保持平衡，並認為下次，如果美國聯邦眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)或類似政治人物再說要訪台，台灣應回答：「現在不是好的時機點。」

11日舉行的論壇邀請國內外軍事、外交學者專家共襄盛舉，針對美中關係和台海情勢討論。

針對台灣如何避免成為國際地緣政治的熱點，芝加哥大學政治學院教授約翰・米爾斯海默(John Mearsheimer)表示，台灣早已是是熱點，尤其夾在美中兩個大國之間，除了不主動宣布台獨，避免中國藉機犯台，其他能做的實在不多。

裴洛西若還想來 應回「不是好時機」

哈佛大學甘迺迪政府學院國際關係教授史蒂芬・華特(Stephen M. Walt)則認為，台灣不宜過度挑釁，他並舉例說，下次若裴洛西，或類似的美國政治人物表達想要訪問台灣，台灣應該回答「現在不是一個好的時機點」（now is not a good time）。

他承認，這確實是一個複雜的情況，台灣想要鞏固與美國政治人物的關係，尤其是美國國會中的重要領袖，但必須用聰明的方法，而不是以對台灣安全毫無貢獻的做法。

華特表示，綜觀裴洛西訪台的結果，最後不但沒有讓台灣更加安全，卻給予中國改變現狀的藉口，他提醒台灣在爭取美國支持時必須保有智慧，不要做出挑釁行為。

米爾斯海默則強調，台灣相較於烏克蘭有戰略上的優勢，中國在做出軍事行動前也會考慮到可行性，除非台灣宣布獨立，才有可能使戰爭發生。

至於若台海開戰，美國是否會派軍援台？米爾斯海默抱持肯定的態度。他認為，如果台海之間開戰，美軍勢必會協防台灣，一方面中國若占領台灣，將截斷美國封鎖中國的第一島鏈，對美國在亞太地區的部署有各種負面影響，直接衝擊美國利益。

他認為，美軍若不援台，其亞太的盟友包括日本、南韓、菲律賓等，都可能對美國在亞太的承諾失去信心。

裴洛西 眾院 哈佛大學

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