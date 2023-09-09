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傳中國「蘋果禁令」擴大 Apple Watch、AirPods上榜

記者馬瑞璿、編譯易起宇／綜合報導
中國對蘋果產品的禁令，可能從iPhone，擴大到Apple Watch和AirPods。(美聯社)
中國對蘋果產品的禁令，可能從iPhone，擴大到Apple Watch和AirPods。(美聯社)

市場傳出，中國政府下令，中央政府機關公務員不得使用iPhone或其他外國品牌裝置執行公務，也不得將這些設備帶進辦公室；市場擔心這項禁令長期恐對iPhone銷售帶來影響，不僅為下周蘋果新機發表會蒙上陰影，就連蘋果供應鏈也恐被殃及。

消息人士報導指出，中共中央政府機關高層近幾周陸續透過工作群組或會議，要求公務員執行公務時，不得使用iPhone或其他外國品牌裝置，這是北京政府為降低外國科技依賴所採取的最新行動。

日經新聞8日還引用知情人士說法，表示中國對蘋果iPhone的禁用範圍甚至擴展至Apple Watch和AirPods無線耳機，都被禁止帶入工作場所。

早在過去數年間，北京當局就已禁止部分特定單位機關公務員工作時使用iPhone，這項命令現擴大執行，當局開始嚴格執行這項禁令。

外界擔心的是，現在雖僅中央政府機關接收到這項命令，不過如果這項禁令擴大到國營事業、央企或地方單位，恐會對蘋果iPhone銷售帶來損傷。

根據禁令，中國禁止的不只iPhone，也包含其他外國品牌；不過仔細檢視中國智慧型手機市場銷售數據，過去三年來，銷售最好的五個品牌分別是vivo、OPPO、蘋果、榮耀、小米，研調機構Canalys第二季統計數據更顯示，中國品牌早已囊括本地市場65%市占率，外國品牌中，除蘋果仍有16%市占率，其他國際品牌也很難打進這個市場。

換言之，這項禁令生效後，蘋果恐受到不小影響，連帶對台灣蘋果供應鏈帶來衝擊。

這項禁令外，市場也對今年iPhone 15銷售略為保守，分析師認為主要原因有二，一是因華為逆襲，來勢洶洶推出Mate 60 Pro新品，雖然主打中高階市場，但如果中國民眾民族情懷上升，不僅會擠壓其他中國品牌市場，甚至也會影響iPhone 15銷售表現。

另一個原因是因全球總體經濟狀況不好，今年消費者看緊自己荷包、消費力道明顯減弱，供應鏈業者透露，今年iPhone 15首波拉貨力道雖強，但後續幾波拉貨力道有待觀察。

不過Wedbush證券分析師艾夫斯(Dan Ives)指出，最近對中國iPhone禁用令的擔憂「過頭了」，他預計明年在中國銷售的4500萬支iPhone，大概僅50萬支受衝擊，「儘管喧鬧，蘋果在中國智慧手機市場的占有率仍將大幅成長」。

有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤指出，蘋果可望在2023年與2024年成全球最大智慧型手機品牌，且潛望鏡是iPhone 15系列最大的賣點。

iPhone 供應鏈 北京

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