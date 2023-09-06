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華郵：習近平利用西方抗中強化民族主義 對中共有利、對國家無益

編譯陳韻涵／綜合5日電

華盛頓郵報指出，中國國家主席習近平面對內憂外患、危機四伏，其政府利用西方共識抗中強化民族主義，這對中國共產黨有利，但對國家無益。

華郵作家沙魯爾(Ishaan Tharoor)在5日刊出的專欄分析指出，對外，習近平面對西方國家反對北京的強烈共識，以及地區強權與鄰國的摩擦衝突升溫；對內，習近平正處於中國經濟發展的關鍵時刻，中國飛速成長的經濟已趨緩，新冠肺炎疫情後的短期刺激要素消失。

分析師指出，深層的結構性問題正破壞中國未來的前景。

習近平及其黨派正努力應對伴隨經濟成熟而來的新挑戰，中國人口正在萎縮、老化，高齡勞動者的生產力遭受質疑；此外，青年失業率達驚人，致使北京當局今夏暫停公布相關數據。

中國經濟一度被視為全球新引擎，且仍對全球貿易舉足輕重，但不景氣正瀰漫中國，而生在經濟榮景的年輕世代已不再樂觀。

中國一黨治國，無法重現當年引領中國擺脫2008年全球金融危機的基礎建設與房地產計畫，這兩項經濟刺激讓習近平及其盟友得以拿中國模式說嘴，並自視較遭受金融危機打擊的西方民主國家更優越。

但在金融危機15年後，現金吃緊，新冠肺炎疫情期間嚴格避疫封鎖造成的傷害仍存，中國過熱的房地產債台高築，大型開發商遊走在崩潰邊緣。 

習近平的獨裁政策使情況惡化，長期觀察中國事務的歐洲外交關係協會(ECFR)資深研究員強森(Ian Johnson)表示，「北京政府追求全面控制，導致中國成長放緩，不滿情緒浮現」。

中國現況也在世界舞台造成漣漪，華郵記者林區(David Lynch)認為，「中國經濟成長走緩，凸顯中國的國際形象轉變」。

林區指出，「中國廣大的國內市場多年來以龐大收益吸引國際企業，(中國經濟)看似肯定會超越美國，成為全球世界最大經濟體」，但相較30年前的榮景，中國如今前景黯淡。

華郵指出，中國經濟不復以往，市場也有所變化，但習近平持續施加強硬的民族主義，進行肅清與鎮壓；中國科技業近年損失數千億美元，技術官僚換成習家兵，國營企業高層被迫研究習思想，藉此向毛主義致敬。

習近平 北京 華郵

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