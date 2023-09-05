拜登自詡最支持工會的總統 批川普「地產大亨」什麼都沒蓋成

拜登總統選戰積極爭取工人支持，4日到賓州參加工會活動發表演說，主打經濟政績和低失業率。(Getty Images)

拜登 總統4日出席費城勞工節活動，自詡為史上最支持工會的總統，盛讚工人對經濟的貢獻；拜登另批評前總統川普 自稱「地產大亨」卻什麼都沒有蓋成。初選活動開跑，兩黨參選人積極競選，反觀拜登與川普老神在在，競選行程鬆。

拜登4日出席費城的勞工節活動與遊行，演說時強調勞工對經濟的貢獻良多、政府投資改善基礎建設，並強調工會塑造中產階級的重要性。

隨著共和黨初選季開跑，拜登試圖贏回倒戈選民的青睞。

拜登多次形容川普為「上回那個人」(the last guy)，說道：「上次做這個工作的那個人，史上只有兩位總統，離職後創造的就業機會比任內還多；上回那個人，把工作外包給中國，而現在我們正把工作機會從中國帶回來。」

勞工部 1日發布報告，顯示8月新增18萬7000個工作機會，失業率為3.8%。

拜登說：「不像前一個總統，我才當兩年，就削減1兆7000億元赤字。我可以投資你們(勞工)，同時削減赤字並提倡公平賦稅。」

此外，拜登嘲諷川普自稱「地產大亨」卻一事無成，說道「你們知道嗎？上次擔任這個職位的那位地產大亨，他什麼都沒蓋成」。

拜登說：「在我執政後，『基礎建設周』不再只是口號和媒體頭條，而是代表十年計畫。」此指拜登2021年通過的基礎建設法和相關計畫，聯邦政府迄今已投資賓州100億元。

拜登與川普的初選對手競選行程滿檔，積極參與各大關鍵提早投票州的里民大會與企業活動，但拜登與川普的競選行程相對鬆散許多。

川普曾在2020年批評拜登採用「地下室策略」，而今他已三周未現身造勢。共和黨民調專家艾瑞斯(Whit Ayres)說：「當你大幅領先對手，競選活動沒多大意義。」

隨著大選腳步逼近，拜登聚焦視察與出訪各州，鼓吹政績；川普則避免與黨內對手同台。

共和黨新罕州資深策士丹尼希(Mike Dennehy)指出，川普團隊僅維持讓川普保持民調領先地位的最少活動。

拜登的競選活動更少，民主黨全國委員會已決定明年初選由南卡掛帥，與共和黨的愛州區隔，而拜登迄今尚未以2024年民主黨總統候選人的身分造訪南卡。