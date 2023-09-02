可載10枚核彈頭 俄：薩爾馬特洲際飛彈投入戰鬥任務

俄羅斯宣布已部署俄國新一代「薩爾馬特」(Sarmat)洲際彈道飛彈加入戰鬥任務，可對歐美等數千里之外的目標發動核攻擊。圖為俄國2018年3月展示該型飛彈。(美聯社)

俄羅斯 1日宣布已部署最先進的「薩爾馬特」(Sarmat)洲際彈道飛彈，俄國總統普亭 曾形容這款新一代洲際飛彈是獨特的武器，勢令俄羅斯的敵人「三思而後行」。

接替「撒旦」 射程達美國、歐洲

俄羅斯官方媒體引述國家航天集團(Roscosmos)負責人鮑里索夫(Yuri Borisov)指出，「薩爾馬特」已經部署及投入戰鬥任務，最終目標是取代目前的R-36「撒旦」(Satan)洲際飛彈，但報導沒有透露詳情。

普亭2018年3月宣布開發數款最先進武器，「薩爾馬特」是其中之一，它在發射井發射，可搭載十枚以上核彈頭。軍事專家指出，設計這款飛彈的目的是針對美國及歐洲的目標，包括北極或南極的目標，必要時可執行核攻擊。

由於它的初始發射階段很短，敵方監控系統幾乎沒有足夠時間跟蹤它。普亭當時在有關研發多款最先進武器的發言中，聲稱這些武器會令美國的飛彈防禦系統失效。他在演說時更配合一個視頻，顯示有彈頭正逼近南佛羅里達州，這顯然是作出了某些暗示。

不過在普亭介紹「薩爾馬特」之後，俄羅斯再未透露有關它的消息；按計畫，「薩爾馬特」原定於2022年底投入部署，但時間早已過去，說明其發展進度緩慢。

俄羅斯第一次試射「薩爾馬特」是在去年4月，即俄羅斯人侵烏克蘭 之後兩個月。普亭當時說，「薩爾馬特」可確保俄羅斯的安全免受外部威脅，並使那些試圖威脅俄國的人三思而後行。

有線電視新聞網(CNN)引述美國官員報導，俄羅斯今年2月第二次試射，但試射似乎失敗，因此其可靠性仍然存疑。