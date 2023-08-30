當地百年最強颶風伊達利亞襲佛州 「撤離不需要商量」

佛州雪松礁居民用沙包擋住自宅並準備撤離。（歐新社）

據美聯社報導，颶風 伊達利亞(Hurricane Idalia)29日以每小時150哩風速，朝佛羅里達州大彎(Big Bend)逼近，成為百年來威脅當地威力最強大的颶風，並預估在30日上午登陸，將影響1400萬居民，佛州 州長德桑提斯呼籲居民撤離並做好防災準備。

氣象預測，伊達利亞29日下午威力增強為二級颶風，風速達每小時100哩，而且預估30日上午以三級威力在大彎登陸，預估風速可達每小時120哩。國家氣象局(NWS)塔拉哈西(Tallahassee)專家表示，自有氣象紀錄以來，大彎未曾遭遇颶風，因此伊達利亞來襲實屬「前所未見」，而且狂風將夾帶著暴雨，掀起高達15呎巨浪。

佛州西海岸22郡發布撤離警報，其中八個位於低窪和沿海地區的郡居民收到強制撤離令，佛州州長德桑提斯舉行記者會，呼籲居民盡速撤離：「大家現在真的得撤離，現在正是撤離的時候。」並建議盡量往地勢較高地方避難，他表示：「可以在那裡躲過暴風，然後再回家。」

佛州雪松礁一家餐廳在颶風來襲之前已預告打烊。（歐新社）

另外濱海的雪松礁(Cedar Key)有州警挨家挨戶通知撤離，當地市府官員科森(Sue Colson)忙著收拾辦公室文件和電子設備，以防萬一，並直言：「只有一句話，離開，這根本不需要商量。」

不過當地一家民宿老闆貝爾(Andy Bair)打算繼續照料生意，因為20年來，他的民宿沒有遇到水災，即使2016年赫米恩颶風(Hurricane Hermine)來襲也未受災，他表示：「我只是覺得身為雪松礁最古老建築物的看守人，我需要堅守陣地。 」並強調：「可能最初幾天感覺不方便，但最終會平安度過。」

根據氣象預測，本季襲擊佛州第一場颶風伊達利亞在大彎登陸後，將橫越佛羅里達半島，並於31日威脅喬治亞州南部和南卡羅來納州 ，喬州州長坎普(Brian Kemp)和南卡州長麥馬斯特(Henry McMaster)也雙雙宣布進入緊急狀態，將全面動員人力物資，預防災情擴大。