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「金恩夢」實現多少？60年未有定論

編譯盧炯燊／綜合26日電
金恩博士在1963年號召民眾在華府遊行，爭取民權。(美聯社)
金恩博士在1963年號召民眾在華府遊行，爭取民權。(美聯社)

林肯總統拯救國家以及金恩爭取種族平等的夢想，其實都是一致。從林肯紀念堂、金恩紀念館及非裔美國人歷史文化博物館(African American Museum of History and Culture)走出來的遊客，對於金恩追求的夢想是否已實現，各有看法。即使是參加過60年前大遊行的人，看法也不盡然。

來自華盛頓，今年72歲的米勒(Diane Miller)說，當年是母親把她及兄弟姊妹們召集在一起參加遊行，當回顧當天，金恩所說的大部分內容已經實現，但鬥爭仍然繼續，仍在努力融入並不接受非裔的社會，未來只能寄望年輕人。

民權律師羅賓斯(Cynthia Robbins)是米勒朋友。她說成為民權律師的原因之一，就是相信金恩的夢想可以實現，也認為歷史一定會走向正義。

但她認為，隨著白人至上主義和仇恨活動的加劇，這場鬥爭現在變得更重要，而爭取正義的鬥爭不關乎哪個種族。

同樣是72歲的巴布斯(Tommie Babbs)，是紐約州立大學的學術顧問，在軍中服役30多年，認為很多白人其實像黑人一樣遭受過打擊，也作出了犧牲，所以這是一場美國人運動。他又說，當歐巴馬兩次當選總統時，其實已邁出了重要的一步。

18歲的哈里斯(Zahir Harris)即將在新學年進入大學，說在中學時聽過金恩當年的演講錄音。他說，這場遊行背後的目標尚未完成，但從生活中已看到它的成功，因為他可以自由的行動，自由選擇大學。

10歲的加萊亞諾(Tomas Galeano)是在哥倫比亞出生，三年前舉家移居美國。他說，在美國每個人都可享有自由，「他們是誰，經歷過甚麼並不重要。」又指學生們需要多了解金恩，像他一樣「盡力而為，永不放棄」。

金恩博士(左一)在1963年號召民眾在華府遊行，並發表著名演說「我有一個夢想」。...
金恩博士(左一)在1963年號召民眾在華府遊行，並發表著名演說「我有一個夢想」。(美聯社)

非裔 白人至上 紐約州

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