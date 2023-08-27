歷史倒帶…1963華府大遊行 非裔教會運動頂峰

金恩博士(前)在1963年號召民眾在華府遊行，並發表著名演說「我有一個夢想」。(美聯社)

從非裔 民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)到今日，1963年的華盛頓大遊行(March on Washington)凸顯非裔教會活躍人士的演進。

美聯社報導，金恩博士在華盛頓大遊行期間發表「我有一個夢」(I Have A Dream)演說，不僅青史名留，也是長期倡議民權的「非裔教會」(Black Church)運動頂峰。

在華盛頓大遊行中，金恩確實代表許多非裔神職人員，即他在南方基督教領袖會議 (SCLC)中的同事，但那次遊行是更廣泛聯盟持續運行的產物，非裔、白人勞工領袖，以及白人神職人員在活動前幾個月發揮關鍵作用。

非裔教會當時並不龐大，現在也不是。許多非裔牧師及其會眾在民權時代避免公民不服從及其他非暴力的對抗策略，就像現在有些人迴避「黑人的命也是命 」(BLM)運動一樣，同時與代表墮胎權和多元性別LGBTQ+群體權利的進步派非裔牧師保持距離。

貧民運動(Poor People's Campaign)共同主席巴伯二世牧師(Rev. William Barber II)表示，「這個議題跨越族群，僅以非裔教會、白人教堂區分，太過天真。」

巴伯目前是耶魯神學院(Yale Divinity School)公共神學與公共政策中心主任，他敬佩金恩，也批評那些認為華盛頓大遊行不重要的人。

巴伯表示，「有種政治策略淡化大規模抗議的目的，它必須是場大規模運動，但不僅只是大規模行動。」

巴伯說：「這些行動涵蓋猶太人、貴格會(Quaker)、優勢白人會眾，他們都支持民權與LGBT人士，他們在乎移民、女權和投票 權，當今任何活動未涉及日常的所有議題，都不是完全符合華盛頓大遊行的精神。」