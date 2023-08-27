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數千人華府紀念「金恩夢」…夢想尚未實現

編譯盧炯燊／綜合26日電
紀念金恩爭民權遊行60周年的活動26日登場，數以千計的民眾參加。(Getty Images)
紀念金恩爭民權遊行60周年的活動26日登場，數以千計的民眾參加。(Getty Images)

數千人26日在華府國家廣場(National Mall)集會，紀念已故民權領袖金恩(Martin Luther King Jr)在華盛頓遊行60 周年，當年他在集會上發表了著名的「我有一個夢想」(I have a dream)演說。然而今年的集會人士表示，在這個仍然因種族不平等而撕裂的國家，金恩的夢想尚未實現。

這場集會是由金恩創立的Drum Major Institute及另一非裔民權領袖夏普頓(Al Sharpton)創辦的的全國行動網絡(National Action Network)主辦。

在華府的民權大遊行，亞裔也未缺席，參加者舉著標語「華裔不是病毒，也不是間諜」。(...
在華府的民權大遊行，亞裔也未缺席，參加者舉著標語「華裔不是病毒，也不是間諜」。(Getty Images)

全球黑人經濟論壇(Global Black Economic Forum)主席兼首席執行官戴維(Alphonso David)發表演說，指出自金恩領導華盛頓遊行以來，儘管過去60年裡取得了進步，但要到達目標仍差得很遠。

今年活動無可避免的給人與當年歷史性示威形成鮮明對比，當年目標是爭取非裔平等，現在更多的談到LGBTQ及亞裔權利的重要性。對曾參加1968年遊行的人來說更加唏噓，當年有25萬人參加，但今年參加者寥寥只有數千人。

來自佛州的菲爾茨(Marsha Dean Phelts)說當年8歲時隨家人參加集會及遊行，60年過去，當年所爭取的東西，今天仍然繼續爭取著。

演講者包括金恩的親密顧問楊格(Andrew Young)，他協助組織當年的遊行，後來擔任國會議員、駐聯合國大使及亞特蘭大市長。

91歲的楊格認為，美國黑人從沒有獲得法律保障平等權利的時代走到現在，已取得了明顯進步， 但面對的威脅也愈來愈大，有必要找回當年的能量及初心。

他期望不僅僅是夢想一個實現平等、自由、追求幸福的國家，而是去實現。 他們當時要求立法保障，現在也是同一希望。

另方面，拜登總統及副總統賀錦麗將於28日，即實際的遊行紀念日，在白宮會見當年集會的組織者，金恩的後人已獲邀與拜登會面。

拜登 非裔 黑人

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