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MeToo掃向中情局 逾20女員工提告 高層以影響國安為由要求噤聲

記者胡玉立／綜合報導
中央情報局(CIA)見習官巴亞特普爾一年前在樓梯間對女同事有不當性行為，23日被維吉尼亞州費爾法克斯地方法院法官裁定他犯下毆打和攻擊輕罪。(美聯社)
中央情報局(CIA)見習官巴亞特普爾一年前在樓梯間對女同事有不當性行為，23日被維吉尼亞州費爾法克斯地方法院法官裁定他犯下毆打和攻擊輕罪。(美聯社)

中央情報局(CIA)見習官巴亞特普爾(Ashkan Bayatpour)一年前在樓梯間對女同事有不當性行為，23日被維吉尼亞州費爾法克斯地方法院法官裁定他犯下毆打和攻擊輕罪；此案突破了CIA極度保密的面紗，引起各方注目；近幾個月更讓20幾位CIA女性職員打破「寒蟬效應」，站出來控訴CIA內部虐待行為，有如「中情局版」的「我也是」(#MeToo)浪潮。

這些女性指出，她們承受CIA內部性侵、性騷擾等「狼爪」行為，局裡卻阻止她們發聲，甚至發出可怕警告，稱她們若告狀可能毀掉自己的職業生涯、危及國家安全。代表部分女性投訴的華府律師奧爾登(Kristin Alden)說：「到處都有性騷擾，她們的老闆卻試圖掩蓋。情報工作的保密文化和化名工作特質，確實加劇受害者感受到的報復和孤立的寒蟬效應。」

現年39歲的前美國海軍情報官巴亞特普爾被控於2022年7月13日在樓梯間襲擊一名女性CIA員工。當法官裁定巴亞特普爾有罪、判他六個月緩刑並命令他交出所有槍支並遠離原告女子後，旁聽的多位女性同事情緒激動。巴亞特普爾的律師已提出上訴。

今年向CIA平等就業機會辦公室提出有關性騷擾和歧視投訴總數達76件，是去年的兩倍。負責監督CIA的兩黨議員呼籲調查並考慮舉行聽證會，以了解為何CIA長期以來未能讓女性在機構內成長。

國會助理告訴美聯社，今年他們採訪或接觸至少20幾位CIA女性僱員。她們描述了在CIA發生的不當行為，從下班同事聚會發表的猥褻言論，到主管晚上持槍出現在下屬家中要求發生性關係等等。其中部分事件可追溯到多年前，有的發生在官員在海外執行危險秘密任務之際，有的發生在CIA總部。

律師柏恩茲(Kevin Byrnes)表示，許多女性被告知，基於國家安全或洩露機密風險，不能識別襲擊者身分或向執法部門求助，甚至無法與家人談論指控。柏恩茲說：「CIA顯然認為它不受聯邦法律約束。」

CIA 性騷擾 維吉尼亞州

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