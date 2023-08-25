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普里格津墜機亡 普亭首度公開致哀：他犯下嚴重錯誤

編譯莊瑞萌／綜合24日電
俄羅斯總統普亭錄影片對瓦格納傭兵集團首領普里格津致哀。（截圖自BBC）
俄羅斯總統普亭錄影片對瓦格納傭兵集團首領普里格津致哀。（截圖自BBC）

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)24日首度針對瓦格納集團首腦普里格津墜機事件發表公開評論，曾讚普里格津是個有才華的人，但卻犯下嚴重的錯誤。

普亭在接見自行宣布獨立的頓內茨克人民共和國(DPR)領導人普希林(Denis Pushilin)時發表對此事件的看法。他說，「首先，我要向所有罹難者家屬表達我最誠摯的哀悼，這確實是不幸的消息。確實，如果他們在機上，初步資料顯示瓦格納集團的成員也在機上。」

影音來源：Guardian News

美國有線電視新聞網(CNN)報導，俄羅斯飛航單位表示，墜機地點在莫斯科西北部，機上所有人都已喪生，其中包括普里格津，相關單位則仍在進行辨識屍體的工作。

普亭表示，他認識這位瓦格納集團領導人已經多年，「他是個有才華的人、有才華的生意人。他的命運多舛，而且犯下嚴重的錯誤。」

普里格津發生墜機意外，正是普里格津與瓦格納策畫叛變的兩個月後，當時對於普亭長期統治期間的權威來說是一大挑戰，發生叛變幾天後，怒不可抑的普亭明確表示，瓦格納集團的行動是「叛國」。

在普里格津發生墜機消息傳出之前，同樣傳出多起意外，當中就有克里姆林宮反對者死亡或曾遭遇謀殺。目前尚無證據顯示克里姆林宮或俄羅斯安全機構與這次墜機有關，俄羅斯當局則已對墜機原因展開刑事調查。

普亭並承諾將會徹底進行調查。他說，「絕對可以確定的是，調查委員會的負責人今天早上已向我報告，他們已經對這起事件展開初步調查並且會全面進行並完成。」

對此，五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)說，目前「沒有任何資料顯示」普里格津搭乘的飛機是遭到地對空飛彈擊落，但國防部認為，普里格津確實已在這次空難中喪生。

CNN訪問多位俄羅斯民眾的看法，其中一位受訪者說，「他(普里格津)是被普亭殺掉的，他才不會原諒背叛。」至於受訪的所有人都不認為這次墜機跟烏克蘭有關。

普里格津 普亭 墜機

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