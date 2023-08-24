太空競賽中印崛起 俄重返太空霸主夢碎

印度登月艇成功著陸月球南極，民眾見證歷史瞬間歡聲雷動。（歐新社）

各國爭相展開太空計畫的原因有很多，但自太空競賽開始以來，最大的動機一直是提高國家的威望及所採取社會制度的優越，但在本周出現結果的太空競賽中，第一個在太空得分的俄羅斯 顯然輸給了印度，凸顯出俄羅斯明顯地衰敗中。

有線電視新聞網(CNN)報導，蘇聯在1957年發射了首個人造衛星，同年將第一隻動物(太空狗)送進軌道，1961年將第一個人類、太空人 加加林(Yuri Gagarin)送入太空，美國幾乎陷入了恐慌。所以當甘迺迪總統要求讓美國太空人登上月球時，贏得了國會兩黨及大部分美國人的支持，因為太空競賽已被視為一場生存之戰，實在輸不起。

現在俄羅斯總統普亭 也面對同樣情況，期望利用太空事業的成就來體現其偉大，可是輸掉了競賽。

普亭期望後發先至，於8月11日發射「月球25號」(Luna-25)，期望於8月19日早於印度的「錢德拉揚3號」(Chandrayaan-3)著陸月球，可惜最終墮毀，同時也暴露了莫斯科曾經引以為傲的太空計畫，所面臨的巨大挑戰。

如果太空計畫是一個國家的鏡子，說明了亞洲正在興起，尤其是中國和印度，兩國都開發了先進的低溫火箭發動機、發射器和航天器。

中國的月球車仍在月球背面積極探索，是迄今唯一在月球背面放置著陸器的國家。美國也計畫在未來幾年內讓人類重返月球。

但俄羅斯是個例外，多年來其太空計畫非但沒有擴大，反而在衰退。蘇聯解體後，俄羅斯的太空力量開始瓦解，現在甚至螺旋式下降。

俄羅斯太空計畫的未來早已受到懷疑，資金持續削減、貪腐、政治化以及科學家的斷層。俄羅斯航天公司(Roscosmos)負責人鮑里索夫(Yuri Borisov)將「月球25號」的失敗，歸咎於缺乏專業知識，自1976年蘇聯最後一次登月任務後，月球研究長期中斷。

從太空實力的下墜，反映了這個國本身的狀況，包括在俄烏戰爭中出奇的糟糕。普亭沒有讓自己的國家再次成為「大國」，反而是向世界展示了國家衰敗的嚴重程度。