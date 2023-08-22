西南部淹水了 加州棕櫚泉1天降半年雨量 颶風東進內華達

颶風喜萊莉襲擊南加州，帶來一些災情。圖為加州棕櫚泉市一條高速公路被水淹沒。(美聯社)

颶風 喜萊莉(Hilary)不僅為加州棕櫚泉 (Palm Springs)帶來豐沛雨水，24小時內降下半年的雨量，也成為內華達州史上第一個熱帶風暴，聖地牙哥的降雨量刷新紀錄，西南部則淪為水鄉。

84年來首度登陸南加州的颶風喜萊莉為沙漠地區棕櫚泉帶來近50%的年降雨量，當地20日紀錄到3.18吋的降雨量，不僅刷新單日最高降雨量紀錄，也是棕櫚泉歷年夏季最潮濕的一天；洪水也淹沒河濱郡(Riverside County)的街道、住宅區和高爾夫球場。

棕櫚泉公路局職員上街巡視災損之際，市長迦納(Grace Garner)呼籲居民待在家，外出不安全。

颶風喜萊莉襲擊南加州，帶來一些災情。圖為加州天使國家公園的滾滾山洪。(路透)

迦納21日表示，「我們沒有收到這場颶風造成的人員死亡，但消防人員多次出動救援水災受困民眾，我們另出手幫助鄰近城市，我們準備充足。」

颶風喜萊莉帶來的豪雨讓10號州際公路雙向封閉，另有20多條街道因淹水而封閉。

住在棕櫚泉機場附近的雅各(Sean Jacobs)表示，此前未見淹水，且被風災影響嚇到，感嘆「災後清理要花多少時間，道路何時才能再次通行」，「許多人笑看風災，認為無大礙，但確實會影響災民很長一段時間」。

棕櫚泉當地居民在社群媒體上分享高水位的影片與照片，可見汽車受困、泥水沖進住宅。

不只棕櫚泉的降雨量創紀錄，國家氣象局(NWS)表示，聖地牙哥(San Diego)20日的單日降雨量達1.82吋，刷新1977年8月17日多琳(Doreen)颶風過後的1.8吋紀錄。

加州當局已派遣國民兵協助清理道路，教堂市(Cathedral City)官員透過臉書表示，峽谷移動住宅園區(Canyon Mobile Home Park)約有50戶滅頂，四名成人被救出。

颶風喜萊莉襲擊南加州，帶來一些災情。圖為洛杉磯一棟大樹被連根拔起。(美聯社)

喜萊莉肆虐加州後，東進內華達，造成降雨和停電，查爾斯頓山區(Mount Charleston)連外道路損壞；邁阿密國家颶風中心表示，喜萊莉已失去動力，殘存風暴穿越洛磯山區(Rocky Mountains)，但西南部地區在破紀錄的降雨量後，可能出現「持續性的致命與局部致災洪水」。

加州消防隊隊長赫斯特利(Alison Hesterly)表示，洛杉磯東部的聖伯納汀諾山區(San Bernardino Mountains)發生土石流，工人正努力清除阻擋民宅的淤泥，影響約800人。

洛杉磯加大(UCLA)氣候科學家史溫(Daniel Swain)21日表示，高濕度的天氣型態可能有助控制南加州和內華達山脈(Sierra Nevada)近幾周的野火，但大規模降雨並不會落在最易燃的區域。