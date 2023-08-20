美醫學期刊研究：年輕人罹癌 亞太裔增幅最多

研究指出，美國癌症患者有年輕化趨勢，尤其年輕女性患乳癌增加最快。(美聯社)

「美國醫學 會期刊網路開放版」(JAMA Network Open)刊登最新研究報告指出，雖然美國絕大多數癌症 是發生在65歲以上民眾身上，但年輕人罹患癌症的案例正在上升，女性尤其明顯，其中又以消化道、內分泌與乳房有關的癌症病例增加速度最快。亞太裔年輕人癌症病例增加幅度最多。

被診斷患有癌症的年輕人在總體癌症病例中所占比率仍然相對較小，但其增加仍然令人擔憂。在按種族劃分的年輕人中，癌症發病率增幅最大的是亞裔或太平洋島民(32%)和西語裔(28%)。

報告指出，美國老年人癌症病例有下降趨勢，但50歲下民眾得到癌症卻出現成長，30歲至39歲之間的年輕族群增加幅度最大。

紐約大學(NYU)朗格尼波爾穆特癌症中心(Langone's Perlmutter Cancer Center)消化道醫療腫瘤學計畫主任奧柏爾斯坦(Paul Oberstein)指出，過去的癌症研究較少把重點放在年輕族群，但年輕癌症病患正在增加，因此透過更多研究深入了解狀況，是非常重要的。

華盛頓郵報報導，專家表示，愈來愈多年輕人得到癌症的可能原因，包括肥胖症趨於普遍，以及飲酒、抽菸、睡眠品質不佳、長時間久坐不動有關。環境因素則包括暴露於污染源及致癌化學物質當中。

為了解50歲以下民眾如何受到癌症影響，研究人員針對2010年至2019年之間，全美56萬名被診斷出患有早期癌症的病患資料進行分析。

統計結果顯示，從2010年到2019年之間，出現早期癌症的病患增加1%，但在30歲到39歲之間則增加19%。