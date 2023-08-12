高球名將米克森被爆瘋博彩：30年下注逾10億元

著名賭徒出書揭露高球名將米克森在30年間下注運動賭博逾10億元。(美聯社)

體育界知名賭徒沃爾特斯(Billy Walters)訂22日問世的新書揭露震撼消息：高球 名將米克森(Phil Mickelson)過去30年下注逾10億元；2012年萊德盃(Ryder Cup)米克森為美國高球隊效力期間，還想對比賽下注40萬元，但被沃爾特斯制止。

沃爾特斯被認為是最著名的體育博彩賭徒，他自稱連續贏錢超過30年。在自傳式新書「賭徒：風險人生的秘密」(Gambler: Secrets from a Life of Risk)中，沃爾特斯聲稱，他2008年至2014年與米克森建立過博彩合作關係；對米克森的投注估計，來自他自己的詳細紀錄和消息人士提供的額外紀錄。

高球媒體FirePit Collective摘錄該書內容，指沃爾特斯寫道：「在我與人合作的幾十年裡，米克斯的帳戶絕對是『大咖級』。若非下注數以百萬元計，不可能擁有這類帳戶。」

沃爾特斯說，他2014年結束與米克森的博彩合作關係；兩年後，米克森成為沃爾特斯內幕交易案救濟被告(relief defendant)。沃爾特斯因該案被定罪、判處五年徒刑，後來減刑。他說，若米克森當時說出「簡單事實」，本可免除沃爾特斯牢獄之災。

沃爾特斯指出，米克森告訴他，自己擁有兩個離岸帳戶，大學比賽下注限額為40萬元，NFL 限額為40萬元。米克森在2010年至2014年間，投注11萬元贏得10萬元有1115次，投注22萬元贏得20萬元有858次；僅此即已逾3億1100萬元。

2011年米克森投注3154次，6月22日對美國職棒大聯盟比賽投注43次，損失14萬3500元。2010年至2014年，米克森對足球 、籃球和棒球賽下注7065次。

沃爾特斯寫道：「米克森的賭博損失不像之前報導那樣近4000萬元，而是近1億元。過去30年他總共下注逾10億元。我認識的人裡面，只有我下的注比他多。」

沃爾特斯寫道，2012年萊德盃比賽，米克森打來電話要替美國隊獲勝下注40萬元，被他斥為「瘋了嗎？」米克森後來打消投注念頭。