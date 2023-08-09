家族醜聞連環爆 衝擊拜登「愛家好男人」形象

拜登兒子鬧出醜聞，影響拜登「愛家好男人」形象，圖為他手抱起孫子波， 孫女在一旁觀看。 (Getty Images)

國家廣播公司新聞網(NBC News)8日報導，拜登總統個人招牌正面臨前所未有的考驗；家族成員爆發醜聞，讓共和黨 獲得源源不絕的炒作題材，直接衝擊拜登從政生涯50多來經營的「愛家好男人」形象基礎。

從競選德拉瓦州新堡郡議會(New Castle County Council)到問鼎白宮，拜登參加大選不曾失敗，但如今隨著2024年大選逐漸接近，拜登形象招牌卻面臨空前挑戰，一些民主黨 盟友擔心，家醜外揚還被共和黨拿來攻擊，恐讓拜登長期以來的政治魅力失分。

共和黨主導下，眾院正對拜登在擔任副總統期間是否介入兒子杭特‧拜登 (Hunter Biden)數百萬元外國生意交易展開調查。共和黨陣營同時指控杭特‧拜登逃漏聯邦所得稅與違法持槍案，都被司法部放水通融。

另外，拜登兩屆副總統任內對於機密檔案是否涉嫌不當處理，目前也遭到聯邦特別檢察官調查。

私人領域方面，拜登日前終於首度承認杭特‧拜登的四歲私生女，公開表示自己的孫子孫女共有七名。

無黨派民調機構「諾博爾內情預測」(Noble Predictive Insights)執行長諾博爾(Mike Noble)說，近來有關杭特‧拜登的一連串爆料，都與拜登完美無暇的形象產生衝突。

諾博爾說，追蹤分析顯示，在2024年大選裡具有舉足輕重角色的亞利桑納州、內華達州，選民對拜登個人形象的評價，通常超過施政滿意度，家醜曝光可能衝擊拜登形象。

報導指出，民主黨選舉策略專家私下透露，共和黨陣營對拜登家族醜聞的抨擊，與批評拜登年事已高或經濟施政的論調明顯不同，因為家醜與拜登對選民展現的領導人形象完全牴觸，「拜登形象被他自己及身邊人士給破壞了」。