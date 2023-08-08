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紐約華醫涉迷姦還錄影 被加控50罪 面臨終身監禁

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約華裔醫生程志涉嫌性侵被捕，7日檢方宣布追訴新罪。(取自doximity網站)
紐約華裔醫生程志涉嫌性侵被捕，7日檢方宣布追訴新罪。(取自doximity網站)

紐約市皇后區地方檢察官凱茲(Malinda Katz)7日宣布，曾在去年12月被控11罪的華裔腸胃科醫生程志(Zhi Alan Cheng，音譯)，再被加控強姦、性侵、非法監視等50項罪名；此次指控程志醫師涉嫌在曾經工作的紐約皇后區長老會醫院以及其公寓家中，性侵六名當時處於昏迷的女性，並拍下視頻，此外還有至少六名其他受害者，加上去年的一名受害者，共有13名女性受害。

住在皇后區阿斯托利亞(Astoria)百老匯大道(Broadway)的33歲華裔醫生程志，7日在皇后區高等刑事法院被大陪審團起訴，被控十項藥物促成的性侵罪(predatory sexual assault)、三項一級強姦、七項一級性虐待、11項二級非法監視等50項罪名，他拒不認罪，預計將面臨多次25年至終身監禁的量刑。

程志在去年12月27日被捕並被控11項罪名，他當時的女友發現了自己被迷暈後遭程志性虐待的錄像；之後，皇后區地區檢察官特殊受害者專隊(Special Victims Bureau)與紐約長老會皇后區醫院合作調查，發現了更多作案證據及受害人，另外加控了這50項罪名。

在程志的家中，他們查獲了大量數字媒體存儲設備，其中對多位昏迷女性的性侵視頻，他們還在其家中發現了麻醉藥物，包括芬太尼、氯胺酮、可卡因、LSD和搖頭丸(MDMA)，以及醫用鎮靜劑，包括丙泊酚和氟烷。

根據最新加控起訴書，共有三位女性在程志曾經工作的紐約皇后區長老會醫院遭到性侵，第一位受害人19歲，2021年6月在接受程志檢測時被拍下視頻，視頻顯示，當時她的外衣敞開，胸部裸露，內衣被拉下，有手指觸摸她的陰部及乳頭，然後拉開她閉著的一只眼皮，受害人當時似乎昏迷，並無反應。

第二位受害人為47歲重症患者，2022年5月，視頻顯示她在昏迷之時被摸了胸部及陰部，一根未戴手套的手指插入她的口中，她閉著的一只眼皮被拉開。

第三位受害人37歲，在2021年3月至6月間曾為該醫院病患，視頻顯示她昏迷時，胸部和陰部被摸，閉著的一只眼皮被拉開。

此外，另有三名已經確認身分的女性，在程志的公寓中涉嫌遭他性侵；視頻證據顯示，另有六名被害人也在其公寓中被性侵，但身分未確定。

程志在2010年代就讀紐約州奧爾伯尼醫學院(Albany Medical College)，隨後在舊金山的加州太平洋醫療中心(California Pacific Medical Center)完成住院醫師訓練，2020年6月在獲得紐約州行醫執照，並於同年7月至2022年12月在紐約皇后區長老會醫院工作。在去年12月被捕時，他的醫師執照被吊銷，此後他一直在雷克島監獄關押候審，不得保釋。

檢察官凱茲敦促其他認為自己可能為受害者的女性，聯繫她辦公室的特殊受害者專隊(Special Victims Bureau)，聯絡電話為(718)286-6505，電郵為[email protected]

皇后區 性侵 檢察官

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