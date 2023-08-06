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加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

記者胡玉立／綜合報導

對大多數人來說，中頭獎是個遙不可及的夢；但對加州男子卡斯楚(Edwin Castro)而言，去年11月贏得美國彩券史上最大筆獎金—勁球(PowerBall)樂透的20億4000萬元頭獎，代表「美夢的確可以成真」。卡斯楚的人生一夕改觀，他很快買了兩棟豪宅和一輛古董車，但也一度面臨法律挑戰。

幸運兒卡斯楚中獎後選擇一次性付款，獲得驚人的9億9760萬元鉅款。據報導，加州彩票局2月14日宣布卡斯楚是頭獎得主後，他隔月就砸下2550萬元在好萊塢山買下一棟逾1萬2500平方呎的豪宅。

整座豪宅堪稱奢華縮影，主建物共三層，有無邊際泳池、五間臥室、七間浴室、一間遊戲室、一個酒窖、一間電影院、一間酒吧、一間健身室、一個水療中心、七車位車庫；住宅大部分牆面都是落地窗，居高臨下飽覽洛杉磯城市景觀。

不久後，卡斯楚買了第二處房產；那是一棟位於他老家艾塔迪那市(Altadena)價值400萬元的豪宅。除了房地產，卡斯楚還買下一輛價值25萬元的白色保時捷古董車。

但財富象徵瞬間累積，也讓他不得不採取措施保護投資。他雇用全天候保全人員，以確保自己身家財產安全。

在未中大獎以前，卡斯楚過著相對簡樸的生活，住房只有一間居室。他曾是鷹級童子軍(Eagle Scout)，高中時是體育健將，後來在加州伯班克(Burbank)伍德伯里大學(Woodbury University)攻讀建築。

卡斯楚的遭遇，證明人生確實可以因為中樂透而在一夜之間轉變。但他的意外之財並非沒有爭議。4月時，一名男子聲稱他的彩券被卡斯楚偷走，而提出告訴。但加州彩票局官員堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。

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