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法官稱「這傢伙看起來就像罪犯」 判決遭上訴法院推翻

記者張聲肇／綜合報導
底特律一宗毒品案承審法官稱「這傢伙看起來就像個罪犯」，這句不當發言使這宗官司的判決遭上訴法院推翻，圖為底特律聯邦法院。(美聯社)
底特律一宗毒品案承審法官稱「這傢伙看起來就像個罪犯」，這句不當發言使這宗官司的判決遭上訴法院推翻，圖為底特律聯邦法院。(美聯社)

「我覺得這傢伙看起來就像罪犯」，承審法官的不當發言，導致底特律毒品官司對非裔嫌犯定罪的判決，3日遭聯邦上訴法院推翻。

第六聯邦上訴法院推翻判決，換人重審的理由是，這句話侵犯了被告的人權，「跟公平執法的原則完全不合。」

聯邦地區法院法官墨菲(Stephen Murphy III)為近兩年前那句話道歉，並解釋說當時因為不耐案子拖太久，一時昏頭說出口，「為此，我感到遺憾。」

儘管如此，上訴法院還是認為，墨菲應如被告利金斯(Leron Liggins)的律師所要求，主動迴避擔任主審法官。

上訴法院推翻利金斯販賣海洛因罪刑確定、坐牢十年的判決，並下令重審，由另一名法官主審。

克雷( Eric Clay )等三名上訴法院法官一致裁定，若墨菲的判決成為定讞，那將大大折損民眾對司法的信心。

檢察官說，墨菲那句話是針對利金斯的行為而發，不是針對他的膚色，但上訴法院認為，隨便一名「理性的旁觀者」都會做出不同的解讀。

墨菲說，2020年他再也無法心平氣和的原因，是利金斯一再舉棋不定，一下子說要認罪，一下子又說要受審，也跟自己第二個律師處不好。利金斯為本案，共換了三名律師。

當時，墨菲在法庭上說，「本案讓我厭煩，被告讓我厭煩，他變來變去更讓我厭煩，2018年2月6日迄今，就不斷如此。」

「這傢伙在我看來就像罪犯，罪犯就這麼做的。無辜、真要公平審判的人不會這麼做。他在肯塔基被起訴過，在這裡也被起訴。他被控訴的罪名是販毒，會讓人上癮的毒，傷害人也害死人的毒品海洛因，如今卻在法庭玩把戲。」

2021年在審判庭上，有15年法官資歷的墨菲為這番話道歉，並說他會公平對待利金斯。

毒品 非裔 檢察官

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