加州72歲法官涉槍殺妻子 她當場死亡 他100萬交保

加州橘郡72歲高等法院法官弗格森因謀殺妻子罪名被逮捕。(美聯社)

加州 橘郡72歲高等法院法官弗格森(Jeffrey Ferguson)3日因謀殺罪名被逮捕，他涉嫌在高級住宅區安納罕山 (Anaheim Hills)槍殺他的妻子。

警方3日晚間8時後接獲通報表示一戶住宅發生槍擊案件，抵達現場後發現弗格森的65歲妻子謝麗爾·弗格森(Sheryl Ferguson)身上至少有一處槍傷，當場宣告死亡。

安納罕山警佐麥克林塔克(Jon McClintock)表示當時當時有另一人在該住宅，但並未透露其身分。

根據線上監獄 紀錄，弗格森保釋金被裁定為100萬元，並於4日交保後獲釋。

弗格森於自2014年當選橘郡高等法院法官，2015年開始任職，並於2020年3月續任。他在橘郡富樂敦市(Fullerton)法院負責審理刑事案件。

根據法院資訊，弗格森1983年在橘郡地方檢察官 辦公室開啟他的法律生涯，之後處理毒品案件，因而獲得各種獎項。

擔任檢察官期間，弗格森曾獲得北橘郡律師協會(North Orange County Bar Association)的「年度律師」表揚，他於2012年至2014年擔任該協會主席。

北橘郡律師協會現董事會成員沃頓(Lorrie A. Walton)向美聯社表達遺憾：「這對所有相關人員來說是非常悲慘的情況。」

根據弗格森臉書資訊，他和謝麗爾於1996年結婚。

根據其前妻姊妹的消息，弗格森與前妻育有一子，另外與謝麗爾有一個兒子。