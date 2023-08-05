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67歲女教師在學校多次性侵14歲男學生 恐判監600年

編譯俞仲慈／綜合4日電
74歲退休私校女教師尼爾森科赫，因七年前在校園內多次性侵一名14歲男學生，被判有罪，最高將面臨600年監禁。(取自威州門羅郡警長辦公室)
74歲退休私校女教師尼爾森科赫，因七年前在校園內多次性侵一名14歲男學生，被判有罪，最高將面臨600年監禁。(取自威州門羅郡警長辦公室)

威斯康辛州日報(Wisconsin State Journal)4日報導，門羅郡(Monroe County)一名74歲退休私校女教師，因七年前在校園內多次性侵一名14歲男學生，遭到檢方指控，陪審團在上個月31日作出有罪判決，預估原告最高將面臨600年監禁。

另根據鏡報(Mirror)報導，門羅郡地區檢察官克寧格(Kevin Croninger)發布聲明表示，被告安·尼爾森科赫(Anne Nelson-Koch)先前在托馬鎮(Tomah)一所私立學校擔任教職，涉嫌在2016至2017學年期間，在學校地下室多次性侵被害人，遭陪審團判決有罪。

克寧格向媒體表示，被告尼爾森科赫犯案當時年約67歲，而被害男學生年僅14歲。尼爾森科赫被捕後，遭檢方以25項罪名起訴，陪審團經過三天審理，隨後歷經約五個小時討論，即做出壓倒性裁決，判定被告罪名成立。

負責起訴此案的助理地方檢察官莎拉·斯基爾斯(Sarah Skiles)讚揚被害男學生在調查過程中，面對辯方嚴厲質詢時，表現出驚人的勇氣，並強調：「該案受害者是一位非常勇敢的年輕人，他說出實情，讓陪審團清楚了解來龍去脈，我們也非常感謝陪審團全力追求真相。」

據了解，該案係由托馬警察局調查員史隆恩(Paul Sloan)負責偵辦，助理檢察官斯基爾斯也不忘表達感謝，她表示：「如果沒有受害者的勇氣以及調查員史隆恩全力以赴、徹底調查，我們不可能取得這樣的成果。」

在陪審團作出有罪判決後，斯基爾斯還請求主審法官不得讓被告交保，將她還押候審。

不過，這項請求未獲得法官同意，改以衛星定位監控方式將被告尼爾遜科赫釋回，直到10月27日法庭宣判前；門羅郡地方檢察官克寧格表示，被告尼爾遜科赫最高將面臨600年徒刑。

檢察官 性侵 退休

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