65歲退休族擁紅藍卡 自付健保開銷平均上看15.7萬

65歲的退休人士，即使有聯邦醫療保險(Medicare)，未來自付的健保開銷平均將達15萬7000元。(美聯社)

富達投資(Fidelity Investments)報告預測，65歲的退休 人士，即使有聯邦醫療保險 (Medicare)，未來自付的健保 開銷平均將達15萬7000元，已婚夫妻則上看31萬5000元。

富達指出，2023年的預測與2022年相當，是因為「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)預計從2025年開始限制退休人士的自付處方藥費。

富達的職場顧問資深副總裁與主要審計員霍普‧曼尼恩(Hope Manion)表示，「儘管今年的估計舒緩十年來不斷增加的醫藥費，但規畫退休的人仍將承擔超出聯邦醫療保險負擔的巨額開銷；了解未來的醫療保險費用，是退休規畫過程重要的一環。」

富達表示，夫妻一旦退休，健保花費額度只有4萬1000元。

2023年通過的「降低通膨法」旨在降低退休人士的健保費用，擴大退休人士福利條款。

若以改善聯邦醫療保險D計畫為例，包含承保胰島素處方藥每月35元，2025年起，聯邦醫療保險中的自付處方藥費年度上限2000元；2024年起，擴大補貼聯邦貧窮線150%的低收入戶及「額外幫助」對象。

此外，聯邦醫療保險將能與藥廠磋商，降低某些聯邦醫療保險B計畫和D計畫的部分品牌藥價格；藥價漲幅快過通膨率的藥廠，將被要求向聯邦醫療保險繳納退款。

曼尼恩說：「我們分析發現，降低通膨法對聯邦醫療保險D部分的限額，可能暫時抵銷退休人士醫療費整體通膨的部分；即便如此，規畫退休需要制定計畫，考量依然很高健保與醫療費，以及聯邦醫療保險不保的藥物開銷。」

退休人士的健保費用預測高，仍有許多方法可節省未來的醫療費用，其中一項是啟用「醫療儲存帳戶」(health savings account, HSA)，但須符合「高免賠額健康計畫」(High Deductible Health Plan, HDHP)配對。

HSA是兼具儲蓄和投資的帳戶，協助人們儲蓄醫療費用並獲得減稅優惠，存HSA的款項可享免稅，投資在HSA的資金成長免課稅，而提領HSA的款項若用於符合條件的醫療費也免稅。

HSA的資金會像傳統儲蓄帳戶一樣生利息，部分HSA讓人投資共同基金等證券，賺取市場報酬。