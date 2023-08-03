我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

65歲退休族擁紅藍卡 自付健保開銷平均上看15.7萬

編譯陳韻涵／綜合2日電
65歲的退休人士，即使有聯邦醫療保險(Medicare)，未來自付的健保開銷平均將達15萬7000元。(美聯社)
65歲的退休人士，即使有聯邦醫療保險(Medicare)，未來自付的健保開銷平均將達15萬7000元。(美聯社)

富達投資(Fidelity Investments)報告預測，65歲的退休人士，即使有聯邦醫療保險(Medicare)，未來自付的健保開銷平均將達15萬7000元，已婚夫妻則上看31萬5000元。

富達指出，2023年的預測與2022年相當，是因為「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)預計從2025年開始限制退休人士的自付處方藥費。

富達的職場顧問資深副總裁與主要審計員霍普‧曼尼恩(Hope Manion)表示，「儘管今年的估計舒緩十年來不斷增加的醫藥費，但規畫退休的人仍將承擔超出聯邦醫療保險負擔的巨額開銷；了解未來的醫療保險費用，是退休規畫過程重要的一環。」 

富達表示，夫妻一旦退休，健保花費額度只有4萬1000元。

2023年通過的「降低通膨法」旨在降低退休人士的健保費用，擴大退休人士福利條款。

若以改善聯邦醫療保險D計畫為例，包含承保胰島素處方藥每月35元，2025年起，聯邦醫療保險中的自付處方藥費年度上限2000元；2024年起，擴大補貼聯邦貧窮線150%的低收入戶及「額外幫助」對象。

此外，聯邦醫療保險將能與藥廠磋商，降低某些聯邦醫療保險B計畫和D計畫的部分品牌藥價格；藥價漲幅快過通膨率的藥廠，將被要求向聯邦醫療保險繳納退款。

曼尼恩說：「我們分析發現，降低通膨法對聯邦醫療保險D部分的限額，可能暫時抵銷退休人士醫療費整體通膨的部分；即便如此，規畫退休需要制定計畫，考量依然很高健保與醫療費，以及聯邦醫療保險不保的藥物開銷。」

退休人士的健保費用預測高，仍有許多方法可節省未來的醫療費用，其中一項是啟用「醫療儲存帳戶」(health savings account, HSA)，但須符合「高免賠額健康計畫」(High Deductible Health Plan, HDHP)配對。

HSA是兼具儲蓄和投資的帳戶，協助人們儲蓄醫療費用並獲得減稅優惠，存HSA的款項可享免稅，投資在HSA的資金成長免課稅，而提領HSA的款項若用於符合條件的醫療費也免稅。

HSA的資金會像傳統儲蓄帳戶一樣生利息，部分HSA讓人投資共同基金等證券，賺取市場報酬。

聯邦醫療保險 退休 健保

上一則

川普曾罵「你太老實」…潘斯筆記成起訴重要證據

下一則

加總理夫婦拋分居震撼彈 杜魯多：仍是親密家庭

延伸閱讀

Fidelity：65歲退休有Medicare 自付健保開銷平均15.7萬元

Fidelity：65歲退休有Medicare 自付健保開銷平均15.7萬元
華興保險解析 失去白卡如何回應並轉換健保

華興保險解析 失去白卡如何回應並轉換健保
提升癌症投藥效率 次世代基因定序將納健保

提升癌症投藥效率 次世代基因定序將納健保
紅藍卡節省計畫介紹會 數百名長者參加活動 可年省七千 仍有60%合格者未申請

紅藍卡節省計畫介紹會 數百名長者參加活動 可年省七千 仍有60%合格者未申請

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成