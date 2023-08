稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

個人退休帳戶(Individual Retirement Accounts,IRAs)是帶有省稅優點的儲蓄帳戶,受到許多民眾喜愛,美國人在2023年第一季累計持有12兆餘元的個人退休帳戶存款。帳戶持有人亡故之後,存款留給繼承人,但根據國稅局 (IRS)新規,繼承程序將變得複雜,稍有疏忽便要繳交大筆稅金。

理財專家警告,國稅局修改個人退休帳戶的繼承課稅規定,明年起估計數百萬民眾將受影響。

在過去,個人退休的帳戶持有人過世後,繼承從戶頭提款時需要繳稅,但只要終身都以小額方式提款,課稅壓力就能減輕。

但2019年通過的退休金 改革法「社區參與退休促進法案」(Setting Every Community Up for Retirement Enhancement,SECURE Act)在2020年1月生效後,繼承人透過小額提款省稅的策略就不再行得通。不過,法案通過之前繼承個人退休帳戶的民眾,依然適用舊版規定。

根據新規,個人退休帳戶繼承人有兩種選擇:將帳戶餘額一口氣全部提領並繳稅,或者在帳戶原持有人過世十年之內,把繼承帳戶的所有餘額轉存到一種特殊的繼承版個人退休帳戶。新規只適用於非配偶的繼承人,因為配偶對另一半過世之後留下的個人退休帳戶,可以視為自己的帳戶。

國稅局2022年規定,如果父母過世時已開始從個人退休帳戶提款,繼承帳戶的兒女就必須繼續提款,直到帳戶原持有人過世屆滿十年。

個人退休帳戶屬於延緩課稅(tax-deferred)戶頭,提款時則要繳稅。帳戶持有人滿73歲後,每年必須從帳戶領出強制最低提款(Required Minimum Distributions,RMDs)。

由於新規造成民眾混淆,2021及2022報稅 年度裡,國稅局為並未從退休帳戶領出強制最低提款的繼承人豁免罰款,2023報稅年度也獲豁免,但明年起未按新規提領者將面臨應理金額25%的罰款。