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數十年來首座美國本土造核反應爐 喬州電廠商轉

記者張聲肇／綜合報導
數十年來、美國首個自造的核反應爐—喬治亞州沃格妥電廠第三號機組正式商轉供電，預計明年第四號機組也將加入供電。（美聯社）
數十年來、美國首個自造的核反應爐—喬治亞州沃格妥電廠第三號機組正式商轉供電，預計明年第四號機組也將加入供電。（美聯社）

美國數十年來第一個從零開始、本土建造的核能反應爐已完成測試，在喬治亞州沃格妥電廠(Plant Vogtle)開始商業運轉；這是該廠第三個反應爐，第四個預定明年3月也加入供電行列。

喬治亞電力公司31日宣布，沃格妥電廠第三核能反應爐已開始向電網輸電，1100百萬瓦(MW)的產能足夠供應50萬家戶和商業用戶用電，不但喬州居民是客戶，佛州阿拉巴馬州也有客戶。

分攤成本 用戶電費上漲

喬州公用事業委員會核定，為了分攤三號反應爐的借貸利息成本，喬電的270萬用戶8月的帳單將上漲3.78元。

喬治亞電力公司是南方電力公司的最大分公司，核能發電占總發電量的25%。

位於奧古斯塔市東南方的沃格妥電廠頭兩座反應爐仍在運作，第四座也接近完成，核能管理委員會28日公告，核准填裝燃料，預定9月底填裝完畢，明年3月底前商業運轉。

2009年動工 耗資350億

原預算140億元建造完成的三號和四號反應爐，如今追加為310億元，這還不包括原承包商西屋公司請電廠小股東「讓步」用掉的37億元，因此這兩座新反應爐的總造價接近350億元。第三號反應爐2009年開始建造，原訂2016年商轉。

這四座核能發電機組在政府和業界仰望核能發電，減少燃煤、石油和天然氣發電，順應氣候變遷「民意潮流」之際，益顯重要。南方電力執行長沃馬克(Chris Womack)說，新爐營運計畫顯示，美國要達到清潔能源的目標，核能發電將扮演關鍵角色。

他說，「三號機組安全商轉供電，是南方電力全體員工以及數千名勞工辛勤奉獻的成果。」

喬州居民幾乎每個人都用沃格妥電廠的電。喬治亞電力公司擁有核能電廠45.7%產權，較小比率的產權屬於歐格梭普電力公司(Oglethorpe Power Corp.)，也賣電給會員持有的合作社喬治亞都會電力局和達爾頓市。歐格梭普和都電局計畫供電給喬州各地電力合作社和電力公司，也向佛州傑克遜市、佛州西北狹地(Florida Panhandle)以及阿拉巴馬部分地區供電。

為了分攤三號反應爐的成本，喬州至少270萬用戶8月的帳單會增加3.78元；兩個月前，該州每戶電費每月才漲了16元，因為燃油發電成本升高，現在又要開始分攤新核能反應爐商轉成本。因此，喬州用電戶每月支應發電成本的「分攤費」就接近20元。

喬州居民的電費漲勢還未止，沃格妥電廠三號反應爐建造總費用的「分攤」還沒算完，四號反應爐的建造成本結算後，預期還會上漲。

喬州 佛州 阿拉巴馬州

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