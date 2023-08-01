3億分之1機率得主是你嗎？ 兆彩今日開獎 頭獎上看10.5億元

兆彩1日晚再次開獎，頭獎獎金攀升至最少10億5000萬元，兆彩史上歷來第四大高額頭獎。(美聯社)

兆彩(Mega Millions)7月28日再次無人贏得頭彩，1日晚間獎時頭獎獎金攀升至最少10億5000萬元，是兆彩史上第五次衝破十億元大關，也是兆彩歷來第四大高額頭獎。

兆彩和勁球 (Powerball)兩大樂透自2021年以來，已有五次中獎獎金超過10億元。巨額頭獎變得更常見，部分原因是出於偶然，但也不全是偶然。利率 上升及中獎賠率變化，都是頭獎獎金大增的重要原因。

聯準會在17個月內加息11次基準利率；利率不斷上揚，讓可分30年分期領取的頭獎總獎金大幅增長。彩票官方加大贏得頭獎難度，也是頭獎愈滾愈多的關鍵。2015年勁球賠率從1億7520萬分之一，變更為2億9220萬分之一。兆彩也在2019年採取行動，將遊戲賠率從2億5890萬分之一提高到3億260萬分之一。所有逾10億元的頭獎，都在賠率變化後出現。

7月28日晚開出的六個號碼分別是：5、10、28、52、63，金球特別號18；這是自從4月18日兆彩開出中獎頭獎以來，連續第29次無人中到頭獎。

中獎者可選擇將10億5000萬元獎金分30年期以年金方式支付，一次性支付獎金估計為5億2790萬元。過去幾乎所有頭獎得主都是選擇一次性支付。

兆彩官方表示，儘管28日無人中得頭獎，但賓州開出一張值500萬元的彩券和一張值100萬元的彩券，亞利桑納州、加州 和紐約州也都有人中到100萬元獎金。

勁球19日才在加州洛杉磯開出美國彩券史上第六高額、勁球歷來第三高額的10億8000萬元頭獎；但誰是幸運得獎者，目前仍然成謎。

可以確定的是，買兆彩的人越多，潛在的3億260萬個號碼組合就越多，但中獎機率不會改變，所以到底要抽多少次才會出現幸運者，主要還是看運氣。

中獎者需要繳納聯邦稅，許多州也會向中獎者徵稅。兆彩目前在全國45州、華盛頓特區和美屬維京群島銷售。