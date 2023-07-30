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出生公民權 共和黨聯邦眾議員提案喊廢除

編譯潘勛／綜合29日電
共和黨聯邦眾議員蓋茨提案，廢除雙親本身不是美國公民但出生在美的小孩之出生公民權。圖為一群無證移民穿過邊界鐵絲網，在圍牆前向邊界巡邏隊申請美國庇護。(歐新社)
共和黨聯邦眾議員蓋茨提案，廢除雙親本身不是美國公民但出生在美的小孩之出生公民權。圖為一群無證移民穿過邊界鐵絲網，在圍牆前向邊界巡邏隊申請美國庇護。(歐新社)

共和黨保守派聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz，佛州)日前提出一項法案，用意在廢除雙親本身不是美國公民但出生在美的小孩之出生公民權，挑戰憲法第14修正案，但就算通過，立法能否除掉出生公民權，猶未可知。

國會山莊報(The Hill)報導，蓋茨所提法案名叫「2023終結出生公民權敲詐法」(End Birthright Citizenship Fraud Act of 2023)，打算修正「移民及國籍法」 (Immigration and Nationality Act)，「而反映憲法第14修正案初衷，關於公民接受司法管轄之處」。

憲法第14修正案把公民權授予一切「出生或歸化入美國的人，自此接受本地司法管轄」。

內戰結束後不久，1866年通過第14修正案，保障以前受奴役的人之公民權及平等權利。

最高法院在1898年「合眾國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)判決中，維持第14修正案適用於在美出生兒童，而不管其父母的移民地位。

出生公民權是強硬保守派的靶子。前總統川還在任內就有意推動廢止這項權利，他已揚言若重返白宮，第一天就要終結出生公民權，但專家表示，總統並沒有法定權威自行其是。

蓋茨的提案若獲通過，父母不是美國公民，小孩就算出生在美，也不給自動公民權，「合法地排除掉被以難民、永久居留人士收容的外國人，也不准其在美軍現役部隊服務」。

提案宣稱，出生公民權還「造就一整個黑市」，據估每年女性持觀光簽證來美生小孩者有3萬3000件，無證客或持臨時簽證的人另「生了幾十萬人」，「她們很多人不實呈報來美的目的，而規避檢驗」。

蓋茨表示，出生公民權慘遭亂用幾十年，最近更成為非法外國人在鑽的漏洞，敲詐、濫用美國移民系統。他另表示，自己的法案可以顯示，美國公民權是特權，不是自動給予非法外國人共犯的權利。

美國公民 移民 簽證

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