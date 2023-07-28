不止發言僵住20秒 麥康諾今年曾多次跌倒 妙回拜登「沙袋絆倒」

參院共和黨領袖麥康諾3月在華府摔倒腦震盪，26日發言半途僵住20秒，政壇關心他的身體狀況。（Getty Images）

參院共和黨 領袖麥康諾 26日發言半途僵住20秒、被人護送離席的突兀事件發生後，多位知情人士透露，81歲的麥康諾除了3月在華府 摔倒腦震盪，另外還跌過兩次；一次是2月麥康諾和美國代表團在赫爾辛基會見芬蘭總統前；另一次是本月稍早在華府雷根機場下機時絆倒，但當晚就回到國會。

有線電視新聞網(CNN)27日引述知情人士報導，麥康諾2月在芬蘭摔倒那天是個下雪天；他下車走去會見芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)時跌倒，起身撣掉身上灰塵，繼續去開會。此事件未被外界報導。

目睹麥康諾在芬蘭跌倒的北卡羅來納州共和黨參議員巴德(Ted Budd) 說：「那天地上非常冰冷，任何人都可能發生那種事。」大家看到麥康諾跌倒很擔心，但他看來很正常。

沒過幾天，麥康諾華府華爾道夫酒店摔倒造成腦震盪和肋骨骨折，返家休養將近六週才重返參院工作。

7月，麥康諾在華府雷根國家機場下機時絆倒，當天稍晚他返回國會大廈。國家廣播公司新聞網(NBC News)26日晚率先報導了那次機場跌倒事件。

麥康諾幼年有小兒麻痺症，走路有些跛行，他一次踏一階樓梯，有時助理會攙扶他。2019年他在肯塔基州路易維爾家中跌倒曾導致肩膀骨折。

在華爾道夫酒店摔倒腦震盪後，麥康諾健康狀況受到更多關注；26日麥康諾在記者會發言時僵住20秒，被憂心的共和黨參議員護送到一旁，隨後他返回台上繼續回答記者提問。麥康諾拒絕解釋為何僵住，只告訴記者：「我很好。」助理表示麥康諾有些頭暈。

當天晚上拜登總統曾打電話問候他，麥康諾還跟拜登開玩笑說自己是「被沙袋絆倒」。拜登上月初參加空軍官校畢業典禮時曾在台上被沙袋絆摔跤。

麥康諾6月也曾在記者會上出現異常狀況，他很難聽清楚記者提問，但旁邊議員都清楚聽到這些問題。

麥康諾今年已打破史上任職時間最長的參議院黨魁紀錄，並有望在2026年連任。他尚未表示會否再次競選或在2025年開始的下屆國會繼續擔任共和黨領袖。