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川普密件門案 再增起訴罪名 檢指控要求手下刪監視器影像

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普「密件門」案遭到37項重罪起訴後，27日又被檢方指控下令員工刪除監視器影像，企圖妨礙聯邦調查。除助理諾塔，海湖莊園物業經理狄奧利維拉也列被告。（美聯社）
前總統川普「密件門」案遭到37項重罪起訴後，27日又被檢方指控下令員工刪除監視器影像，企圖妨礙聯邦調查。除助理諾塔，海湖莊園物業經理狄奧利維拉也列被告。（美聯社）

前總統川普涉嫌卸任後從白宮帶走機密文件的「密件門」案，上個月遭到37項重罪起訴，但特別檢察官史密斯(Jack Smith)如今又追加新的重罪起訴罪名；根據27日解密的60頁起訴書，檢方指控川普下令佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)住所員工刪除監視器影像，企圖妨礙聯邦調查。

美聯社報導，史密斯對川普追加的起訴罪名包括妨礙司法、蓄意保存國防資料。27日稍早，媒體報導傳出，川普可能因為涉嫌推翻2020年大選結果而遭史密斯起訴，後來則有「密件門」追加起訴罪名的消息。就在川普爭取代表共和黨參加2024年總統大選的同時，官司纏身的問題顯得愈來愈嚴重。

檢方調查指出，聯邦調查局(FBI)與司法部調查人員2022年6月前往海湖莊園索取機密資料之後，川普要求手下刪除監視器影像；川普曾在新澤西州把非法保留的機密文件拿給訪客看。

川普發言人說，新增罪名只是拜登政府想要「騷擾」川普及川普身邊人士的迫切手段，用意在於影響2024總統大選。

除了已經列為被告的川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)之外，檢方還新增另一名被告：海湖莊園物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)。

起訴書中寫道，聯邦調查人員發出傳票索取海湖莊園監視器影像檔案，但川普與諾塔、狄奧利維拉卻串通將影像藏起來。

在「密件門」調查中，監視器檔案對調查人員關係重大，因為諾塔將數箱文件從儲藏室搬進搬出，都被監視器拍下，包括在司法部人員抵達海湖莊園前一天曾搬動箱子。

起訴書指出，2022年6月25日，諾塔與狄奧利維拉在海湖莊園碰面後一同前往警衛室，接下來兩人拿著手電筒走過地道前往儲藏室，查看並指著儲藏室附近的監視器鏡頭。兩天後，狄奧利維拉到檔案室對其他員工說「老闆要求刪除伺服器」，並詢問：「我們要怎麼行動？」

有線電視新聞網(CNN)報導，川普辯護律師團27日與調查國會暴動特別檢察官史密斯(Jack Smith)見面；多名消息人士透露，前總統川普可能很快遭到聯邦起訴。

川普 司法部 檢察官

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