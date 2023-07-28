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川普曾發聲譴責國會暴亂 現在成最大的暴亂支持者

編譯盧炯燊／綜合27日電
2021年1月6日國會暴亂發生時，前總統川普的支持者拿著旗幟出現在現場；川普已表示，如贏得大選，將會赦免大部分被告。（美聯社）
2021年1月6日國會暴亂發生時，前總統川普的支持者拿著旗幟出現在現場；川普已表示，如贏得大選，將會赦免大部分被告。（美聯社）

前總統川普一直淡化國會暴亂，並將騷亂者形容為「愛國者」，現在他甚至說如果贏得總統選舉，將會赦免大部分被告。美聯社一篇報導，描述了川普從最初「譴責國會暴亂」到後來成為「最大的暴亂支持者」的過程。

在2021年1月6日暴亂的第二天，川普透過視頻指這是令人髮指的襲擊，不過這是遲來的譴責，而且不慍不火，因為大部分共和黨人在暴亂發生時已經譴責。

儘管川普的譴責有點不情願，但總算表了態，他後來演變成暴亂支持者，始於主流媒體相對較少有關他的報導，也與輿論變調有關。

孟莫斯大學(Monmouth University)的民調顯示，2021年3月至11月期間，共和黨人愈來愈認為導致衝擊國會的憤怒是合理的。另一個由丕優研究中心(Pew Research Center)做的民調還發現，從2021年3月到9月，愈來愈多共和黨人不認為執法機構應把尋找及起訴騷亂者視為優先工作。

那時，川普對暴徒的態度已經改變，在接受福斯新聞頻道訪問時，認為騷亂者對國會大樓內準備確認選舉人票的議員是「零威脅」。

事實是當時許多暴徒已衝進大樓，砸碎窗戶，有的揮舞著武器，有的身揹戰術裝備，他們撞門攻入眾院內時與警察發生暴力衝突，數十名警察受傷。

一名闖入國會的女子巴比特(Ashli Babbitt)遭國會警察開槍擊斃，經幾個月調查確定是合法開槍，但川普支持視她為「烈士」的說法。他甚至形容暴徒是和平的人。

2021年秋天，川普錄製了一段視頻，在紀念巴比特生日的活動中播放，他聲稱要為她和她的家人伸張正義。2022年1月，在德州的一次集會上首次公開提出赦免國會暴亂被告的可能性。

美聯社的調查發現，絕大多數暴徒是川普的長期支持者，包括共和黨人、捐助者及極右翼激進分子；隨著川普宣布三度競逐總統大位，其支持度有增無減。

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