9性侵指控不成立 凱文史貝西獲判無罪 生日當天聞判落淚

奧斯卡影帝凱文史貝西26日在倫敦法庭聽到陪審團宣布他被控的性侵罪等九項罪名都無罪時，他的淚水從臉頰上滾落。(路透)

奧斯卡 影帝凱文史貝西(Kevin Spacey)在倫敦被控性侵 案，陪審團26日宣判無罪。當天正好也是凱文史貝西64歲生日；這「無罪釋放」的人生關鍵大禮，讓他六年前因性侵醜聞爆發、從高峰直落谷底的演藝事業，有了東山再起的機會。

凱文史貝西面臨性侵罪等九項控罪，當陪審團宣讀最終無罪判決時，史貝西的淚水從臉頰上滾落。他看著陪審團，把手放在西裝翻領上，以嘴型輕聲說「謝謝」。

史貝西為自己辯護的法庭證詞，備受注目。他哽咽說起在2017年美國#MeToo運動期間被控性虐待後失業六年的遭遇；「我的世界爆炸了，」他說：「人們急於做出判斷，在第一個問題被提出或回答以前，我就失去了工作和聲譽，幾天內失去了一切。」

倫敦性侵指控據稱發生在2001年至2013年間，那時史貝西已獲奧斯卡最佳男配角和影帝頭銜，重返他最愛的舞台劇，大部分時間擔任倫敦老維克劇場(Old Vic theatre)藝術總監。三名男子指控他抓住他們的胯部，稱他是「卑鄙狡猾」的掠奪者；第四位指控者是演員，他說他去史貝西的倫敦公寓尋求職業建議，喝了酒睡著或昏倒後，醒來發現史貝西正在對他口交。

但凱文史貝西辯稱，自己是個「大調情者」，與男性有兩廂情願的風流韻事，唯一的失誤就是在「笨拙通過」時觸摸過一名男性的腹股溝。史貝西的辯護律師吉布斯(Patrick Gibbs)表示，其中三名男子是騙子，他們搭上申訴「順風車」，惡毒地重新想像事件，想藉此發財。