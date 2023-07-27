川普再戰2024 梅蘭妮亞低調不助選

前第一夫人梅蘭妮亞一改川普首次參選總統時的高調助選態度，從川普去年11月宣布參選以來，她都沒有出現在競選活動中，直到今年5月才在接受福斯新聞的採訪中公開支持他。(路透)

紐約時報報導，前第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普 (Melania Trump)繼離開白宮 後，努力退出公眾視野，除了在5月出面表態支持前總統川普再次參選外，一再婉拒出馬為川普助選，徹底避開所有競選活動。

梅蘭妮亞離開白宮後，將生活圈縮小到自家大門後，生活重點也放在兒子、父母和老朋友身上，時不時還會與丈夫川普在周五晚間一起去自家的俱樂部用餐，並積極幫小兒子拜倫聯絡大學。對於丈夫川普再次參選總統的助選邀約，梅蘭妮亞則一再婉拒；而身陷法律糾紛的川普，至今每次開庭出席，也不見梅蘭妮亞出庭陪伴。

與其他前第一夫人不同，梅蘭妮亞離開白宮後，沒有積極展開巡迴演講、出書或擴展慈善事業；根據川普家族友人的說法，川普卸任後，梅蘭妮亞找回了她在白宮得不到的東西，那就是隱私。

而她退出公眾生活的努力卻因為川普再度參選而變得複雜；同時在川普可能面臨第三次被起訴的同時，梅蘭妮亞對川普日益增加的法律風險，也始終保持沉默。

梅蘭妮亞一改川普首次參選時的高調助選態度，從川普11月宣布參選以來，她都沒有出現在競選活動中，直到5月才在接受福斯新聞的採訪中公開支持他；「他有我的支持，我們很期待能恢復未來的希望，並用愛與力量來領導美國。」她說。

不過川普家族朋友強調，別把缺乏公開支持跟反對和冷漠混為一談；梅蘭妮亞其實仍然很保護川普，跟川普一樣相信他們受到不公平的攻擊，她也同樣對主流媒體抱持強烈不信任感。

儘管川普面臨法律風險，但梅蘭妮亞仍相信川普有可能在明年重返白宮；在一次罕見採訪中，梅蘭妮亞談到再度擔任第一夫人的機會，表示若再度擔任第一夫人，將會優先考慮兒童的福祉和發展。