眾院通過台灣國際團結法案 主張聯大2758決議不涉台

聯邦眾院 25日晚以口頭表決方式，無異議通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國 1971年通過的第2758號決議承認中華人 民共和國是中國在聯合國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明；美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。

法案也要求美國在各國際組織代表，透過意見表達、投票及影響力，呼籲抵抗中方試圖扭曲關乎台灣之決議、文字、政策或程序的作為。法案獲眾院通過後，將送交參院院會審議。根據立法規則，國會兩院通過同樣版本法案後，即能將法案送交總統簽署後生效。

台灣外交部表示，數十年來，中國大陸持續惡意擴大並曲解聯大第2758號決議，打壓台灣在各種國際平台的參與、阻止台灣作出貢獻，更用以作為虛假的「一中原則」國際法基礎，在各種場合謊稱該決議證明北京對台灣的主權；「台灣國際團結法案」是美國國會以具體行動反制中國在全球故意扭曲聯大第2758號決議的劣行，極具意義，對美國國會再次不分黨派展現對台灣國際參與的堅定支持，台外交部誠摯肯定與感謝。

國民黨立委江啟臣說，相信台灣人民可以感受到美國國會強化對台灣的支持。民進黨立委趙天麟說，這是前所未見的決議。

不過，前立委林濁水點出，法案內容並未在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，也沒有包含任何關於台灣主權的聲明，換句話說，對蔡英文總統「四個堅持」的「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」不支持的立場仍沒鬆動。

眾院編號1176的「台灣國際團結法」(Taiwan International Solidarity Act)由眾院「國會台灣連線」共同主席康諾里與狄亞士巴拉特、眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉及泰塔斯、匡希恆、巴爾、費茨派垂克與麥克林等八名友台議員於今年2月提出，旨在修改2019年「台灣盟邦國際保障與強化倡議法」，以對抗中國大陸企圖在國際組織中宣示對台灣擁有主權、阻礙台灣參與國際組織的行為。

按英語縮寫簡稱為「台北法」(TAIPEI Act)的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」，已在2020年3月，由時任總統的川普簽署生效成為法律。