40歲起養成8個「長壽習慣」 讓你多活24年

你想要多活幾年嗎？根據最新70萬人觀察研究，培養以下八種健康習慣，就能幫你多活24年。

美國營養學會(ASN)24日在年會上，發表這項觀察研究報告；該報告分析70萬退伍軍人數據，以及他們的預期壽命，是如何根據健康習慣數量而改變；結果發現，到中年時養成以下八種健康的生活習慣，可以比沒有這些習慣的人多活幾年。

這八種健康的生活習慣，包括：保持身體活動、無類鴉片藥物成癮、不吸菸、管理壓力、保持良好飲食習慣、不經常酗酒、保持良好的睡眠衛生習慣、擁有積極的社交關係。

這些雖然都是老生常談，但養成這些習慣對預期壽命所帶來的好處，卻是令人印象深刻。研究結果顯示，在40歲養成這八種習慣的男性，比沒有這八種習慣的男性，平均壽命多了24歲；養成這八種習慣的女性則估計可多活21歲。

「我們很訝異，光是養成一到三種或全部的習慣，竟能帶來這麼大的好處，」退伍軍人事務部 健康科學專家阮宣邁(Xuan-Mai T. Nguyen)在記者會上指出，「我們的研究結果顯示，養成健康生活習慣，對公共衛生和個人健康都很重要。」

根據新聞稿，少動、使用類鴉片藥物和吸菸對壽命影響最大，在研究期間觀察發現，死亡風險會因此增加30%到45%；壓力、酗酒、不良飲食和不良睡眠衛生，則會增加死亡風險約20%；而缺乏良好社交關係，則會讓死亡風險上升約5%。

阮宣邁說，這些習慣愈早開始培養愈好：「但即使你只是在40歲、50歲或60歲時做出微小的習慣改變，也仍是有好處的。」因為研究發現，雖然能增加的壽命會隨著年齡增長而縮短，但在老年時養成健康習慣，仍可幫助延長壽命。