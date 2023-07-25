染指逾200病人…紐約婦科名醫性侵案 料重判四個20年

被定罪的前婦產科醫生哈登2016年出庭的檔案照。法官預定25日宣布哈登的刑期。(美聯社)

紐約婦產科前名醫哈登(Robert Hadden)因涉嫌跨州誘騙婦女至紐約看診性侵 ，遭四名被害人提告，預料判刑20年；哈登從業數十年來濫用醫病關係，在診療期間性侵超過200位女性，曾角逐民主黨總統初選的華裔企業家楊安澤的妻子呂艾玲也是受害者之一。

哈登24日出庭聆判，但主審法官博爾曼(Richard M. Berman)將刑期宣判的時間延至25日上午，預料判處哈登20年徒刑；被告哈登24日出庭時，面露激動神情，甚至多次啜泣，但受害者表示，她們不認為哈登有任何悔意。

博爾曼法官在庭上說，本案是「我披上法袍以來所審的最令人髮指、難以語言描述的性侵行為」。

被告哈登的辯護律師稱被告有話要說，要求博爾曼法官能聆聽哈登的話。博爾曼法官裁定25日上午11時重回法庭，聽聽被告要說什麼，做最後宣判。原來檢方要求被告連服四個25年的刑期。博爾曼法官考慮判處連關四個20年的刑期。

勇敢出面指控被哈登性侵的受害者勞瑞‧坎約克(左)與艾咪‧約尼(右)24日在紐約聯邦法院外痛斥哈登。(美聯社)

11年前遭哈登性侵的受害者勞瑞‧坎約克(Laurie Kanyok)說，「這不應該發生在我身上，我不該是打電話報案的人，這種事早該馬上處理。」

哈登涉嫌誘拐女性跨州到紐約就醫，再對她們伸出狼爪，今年1月被控聯邦罪；哈登1980年從業以來，性侵200多位女性，受害者年齡分布廣闊，還有部分孕婦。

楊安澤的妻子呂艾玲曾為哈登的病人，且是最早公開指控哈登性侵的受害者之一；她自述2012年看診時遭哈登性侵，當時她懷孕七個月。

哈登曾任職於曼哈頓的兩間著名醫院，分別是哥倫比亞大學厄文醫學 中心(Irving Medical Center)和華人聚居的皇后區紐約長老會醫院(New York-Presbyterian Hospital)。

2016年，哈登已因涉嫌性侵向州級法院認罪並放棄醫師執照，但也透過認罪協議躲過刑期；2021年，厄文醫學中心和紐約長老會醫院支付哈登的79名患者7100萬元和解金；2022年10月，厄文醫學中心與147名受害者和解，共計賠償1億6500萬元。

上個月聽審期間，受害者陳述遭性侵後的焦慮、憂鬱和無助。

受害者里茲‧霍爾(Liz Hall)說：「長久以來，包括我在內的女性感到羞恥和內疚，壓抑我們需要的司法正義。」