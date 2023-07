對唱女神卡卡 95歲東尼班奈特再奪葛萊美

班奈特於2014年與女神卡卡(左)聯手推出唱片「爵對經典」,獲得2015年葛萊美獎。(美聯社)

傳奇歌手東尼班奈特(Tony Bennett)生前最後一次公開演出,是在2021年8月,和流行樂壇天后級人物「女神卡卡 」(Lady Gaga )合作;即使當時班奈特飽受失智症折磨,仍不減對歌唱的熱情。

回憶起兩年前和班奈特同台演出,卡卡說:「他叫我甜心,但我不確定他知道我是誰。」然而排練時,只要樂隊伴奏聲響起,班奈特彷彿變了一個人,立即開嗓唱歌,驚人的轉變,令她不敢置信;她表示:「當音樂響起時,他就會發生一些變化,他清楚知道自己在做什麼。」

班奈特以經典名品「我把心留在舊金山」,成名歌壇,圖為2006年他以80歲高齡在洛杉磯柯達戲院演唱這首經典名曲。(美聯社)

班奈特和Lady Gaga於2014年首次合作,錄製一張跨世代對唱專輯「爵對經典」(Cheek to Cheek),不但登上排行榜,並榮獲葛萊美 「最佳傳統流行演唱專輯」,隔年在紐約無線電音樂城(Radio City Music Hall)舉行四場演唱,門票銷售一空。

在第三場演唱會時,班奈特演唱經典名曲Fly Me to the Moon,獻給自己「最好的朋友法蘭克辛納屈」,班奈特放下麥克風,在沒有任何擴音器的情況下,以其水晶般鏗鏘有力且咬字清晰的嗓音詮釋整首歌曲,一代歌神的演唱功力,令全場觀眾為之陶醉。

兩人合作的專輯,原本不被看好,外界質疑「女神卡卡」是因為2013年專輯Artpop銷售失利,才想藉由和班奈特合作,重整旗鼓,結果「爵對經典」展現「女神卡卡」的爵士樂唱功,贏得老一代歌迷的喜愛,許多歌迷驚訝表示:「我不知道Lady Gaga真的會唱歌。」

歌壇長青樹班奈特縱橫歌壇近80年,以96歲高齡辭世,圖為歌迷在好萊塢星光大道屬於他的星星旁放置紅玫瑰,向他致敬。(Getty Images)

班奈特透過和年輕歌手合作,得以繼續活躍歌壇,而「女神卡卡」則是班奈特最忠誠的合唱夥伴,2022年第64屆葛萊美獎典禮,班奈特和「女神卡卡」合作的專輯「Love For Sale」再度榮獲「最佳傳統流行演唱專輯」。

「女神卡卡」表示,由於和班奈特合作,挽救了她的生命;她自承在錄製「爵對經典」之前,「我很傷心,我無法入睡, 感覺自己好像死了。」然而在合作過程中,「我花了很多時間和東尼在一起,他只要我的友誼和我的聲音。」這位當時已80多歲老人的榜樣,讓她不再汲汲營營於當下的成功或失敗,而開始珍視長久的音樂生涯。