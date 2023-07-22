對唱女神卡卡 95歲東尼班奈特再奪葛萊美

班奈特於2014年與女神卡卡(左)聯手推出唱片「爵對經典」，獲得2015年葛萊美獎。(美聯社)

傳奇歌手東尼班奈特(Tony Bennett)生前最後一次公開演出，是在2021年8月，和流行樂壇天后級人物「女神卡卡 」(Lady Gaga )合作；即使當時班奈特飽受失智症折磨，仍不減對歌唱的熱情。

回憶起兩年前和班奈特同台演出，卡卡說：「他叫我甜心，但我不確定他知道我是誰。」然而排練時，只要樂隊伴奏聲響起，班奈特彷彿變了一個人，立即開嗓唱歌，驚人的轉變，令她不敢置信；她表示：「當音樂響起時，他就會發生一些變化，他清楚知道自己在做什麼。」

班奈特以經典名品「我把心留在舊金山」，成名歌壇，圖為2006年他以80歲高齡在洛杉磯柯達戲院演唱這首經典名曲。(美聯社)

班奈特和Lady Gaga於2014年首次合作，錄製一張跨世代對唱專輯「爵對經典」(Cheek to Cheek)，不但登上排行榜，並榮獲葛萊美 「最佳傳統流行演唱專輯」，隔年在紐約無線電音樂城(Radio City Music Hall)舉行四場演唱，門票銷售一空。

在第三場演唱會時，班奈特演唱經典名曲Fly Me to the Moon，獻給自己「最好的朋友法蘭克辛納屈」，班奈特放下麥克風，在沒有任何擴音器的情況下，以其水晶般鏗鏘有力且咬字清晰的嗓音詮釋整首歌曲，一代歌神的演唱功力，令全場觀眾為之陶醉。

兩人合作的專輯，原本不被看好，外界質疑「女神卡卡」是因為2013年專輯Artpop銷售失利，才想藉由和班奈特合作，重整旗鼓，結果「爵對經典」展現「女神卡卡」的爵士樂唱功，贏得老一代歌迷的喜愛，許多歌迷驚訝表示：「我不知道Lady Gaga真的會唱歌。」

歌壇長青樹班奈特縱橫歌壇近80年，以96歲高齡辭世，圖為歌迷在好萊塢星光大道屬於他的星星旁放置紅玫瑰，向他致敬。(Getty Images)

班奈特透過和年輕歌手合作，得以繼續活躍歌壇，而「女神卡卡」則是班奈特最忠誠的合唱夥伴，2022年第64屆葛萊美獎典禮，班奈特和「女神卡卡」合作的專輯「Love For Sale」再度榮獲「最佳傳統流行演唱專輯」。

「女神卡卡」表示，由於和班奈特合作，挽救了她的生命；她自承在錄製「爵對經典」之前，「我很傷心，我無法入睡， 感覺自己好像死了。」然而在合作過程中，「我花了很多時間和東尼在一起，他只要我的友誼和我的聲音。」這位當時已80多歲老人的榜樣，讓她不再汲汲營營於當下的成功或失敗，而開始珍視長久的音樂生涯。