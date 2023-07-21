「奴隸發展技能獲益、非裔美國人暴行」佛州新版非裔歷史課被批倒退

「和我一樣的頭髮嗎？」前總統歐巴馬於2009年在白宮彎腰讓一名白宮人員的兒子摸頭髮，因小男孩想看看總統的頭髮是否與他的一樣。佛州教育廳於非洲裔美國人歷史課程，一直引起爭議。（維基共享資源）

佛州教育 廳19日通過公立學校教導「非洲裔美國人歷史」新標準，內容遭到教育團體及人權團體認為是「往後退一大步」，呼籲應該讓學生明白美國歷史的完整真相。

佛州對於非洲裔美國人歷史一直存在不同聲音，稍早教育廳便否決高中生的進階先修課程「美國非裔 研究」(Advanced Placement African American Studies)試教版本，理由是缺乏教育價值。從佛州教育廳網站上張貼的文件中可發現，新標準要求教育中學生的內容包括「奴隸如何發展技能，有時還可以讓個人獲益。」

除此之外，學生學到類似1920年「奧科伊大屠殺」(1920 Ocoee massacre)等事件時，新規定還要求教學必須包括「針對非洲裔美國人的暴力行為以及由他們所犯下的暴力行為。」

該屠殺被認為是美國大選投票日有史以來最嚴重的暴力事件，根據許多歷史發現，這起事件是因為當時一位非裔地主摩西諾曼(Mose Norman)想要投票，卻遭到白人工作人員拒絕而引起。

「全國有色人種促進會」(NAACP)主席強生(Derrick Johnson)譴責這項新標準時說，「我們的子女應得到的是真相、正義以及我們祖先付出心血和淚水所換來的公平。奴隸制度和吉姆克勞法所帶來的恐怖是對人權的侵犯，也是美國歷史中最黑暗的時期。」

對此，佛州教育廳官員蘭弗朗科尼(Alex Lanfranconi)回應說，「我們對教育廳為了制定這些標準所採取的嚴謹過程感到自豪，這是由13名教育工作者和學者共同建立的成果，很遺憾看到批評者試圖否定任何沒有偏見的觀察者都會認同，這個深入而全面的非裔美國人歷史標準。」

佛羅里達教育協會(Florida Education Association)則認為，新標準對學生來說是一種損害，「對一個從1994年起要求教授非洲裔美國歷史的州來說，這是往後退了一大步，」該協會會長斯帕爾(Andrew Spar)則說，「如果我們的學生對我們的歷史沒有全面、真實的認識，他們又如何能為未來做好準備呢？佛州學生應該得到世界一流的教育，讓他們成為能消除國家分裂而不是深化分裂的成人。」