我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

女足世界盃／ 美國隊衝冠2人組 31歲厄茲產後復出 22歲史密斯腳法了得

記者胡玉立／綜合報導
31歲的茱莉厄茲為美國女足隊效力已10年，曾為美國隊贏過兩屆世足賽冠軍。 (Getty Images)
31歲的茱莉厄茲為美國女足隊效力已10年，曾為美國隊贏過兩屆世足賽冠軍。 (Getty Images)

第九屆女子世足賽開幕，美國隊力拚三連冠，有兩位球員特別值得關注，一位是年僅22歲、首次在世足賽登場的前鋒蘇菲亞·史密斯(Sophia Smith)，她已被視為是美國隊最新得分利器；另一位則是現年31歲、甫於去年8月產子的中場名將茱莉厄茲(Julie Ertz)，之前美國隊兩次世足賽奪冠，她都有功在身。

22歲的前鋒史密斯，首次代表美國參加世足賽，她已被視為是最新得分利器。 (Get...
22歲的前鋒史密斯，首次代表美國參加世足賽，她已被視為是最新得分利器。 (Getty Images)

常帶笑容的史密斯留著獨樹一格的泡泡辮，是美國國家女子足球聯賽(NWSL)2020年選秀狀元。2022年，她帶領波特蘭荊棘隊(Portland Thorns)奪得全國總冠軍，榮獲NWSL年度和總決賽最佳球員(MVP)；同一年她為國家隊17次上場效力，攻入11球，是女足隊自1994年米雅·哈姆(Mia Hamm)以來最年輕球員。

即便是在眾星雲集的美國隊球員裡，史密斯的技法也十分突出。她可以兩腳左右開攻；由於經常受到包夾，最近她在移動和傳球方面更進步了。史密斯自己這麼說：「我覺得我注定要在重要時刻踢球。」

談到茱莉厄茲，她為美國女足隊效力迄今已達10年，並為美國隊贏過兩屆世足賽冠軍。但今年她重返國家隊之路特別不同；去年八月產下一子的她，很快就明白，自己若想第三度參加女子世足賽，恢復健康狀態將是一大挑戰。結果，她的家鄉鳯凰城一群青少年，陪著她一起訓練，成為她重建體格與信心的最佳幫手。

厄茲聯繫兩位最了解她的教練泰勒(Paul Taylor)和米德基夫(Matt Midkiff)，他們為她與美國職業足球大聯盟足球學院項目(Major League Soccer Academy program)Phoenix Rising聯合足球聯盟俱樂部取得聯繫；二月開始，她就和一群不到19歲的足球男孩一起培訓。

泰勒表示，厄茲為自己設定了高標準；她告訴他，若她要回來，就要表現得「比任何人記得的她還要好才行」。如今，更大的任務正等待著她們。

足球 波特

上一則

女足世界盃／月薪850元 越南國腳為了踢球 須兼好幾個工作

下一則

新民調：假設曼欽當第三黨攪局 拜登仍擊敗川普

延伸閱讀

英通膨趨緩 升息壓力減輕

英通膨趨緩 升息壓力減輕
川普自爆收到國會暴亂調查目標通知 恐起訴

川普自爆收到國會暴亂調查目標通知 恐起訴
突收「調查目標信」 川普團隊意外 未預期這麼快

突收「調查目標信」 川普團隊意外 未預期這麼快
川普：司法部把我當國會暴動案的調查目標

川普：司法部把我當國會暴動案的調查目標

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧。(取自中國外交部網站)

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

2023-07-17 14:57
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

2023-07-15 10:15
拜登總統(右)與日本首相岸田文雄12日在北約峰會場邊密切互動。(路透)

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

2023-07-16 02:30
長島連環殺人案兇嫌休爾曼多年來過著兩面生活。(美聯社)

長島殺人魔怪得讓鄰居發毛 萬聖節討糖果也不敢去他家

2023-07-16 02:26
前總統川普積極布局選戰，16日受訪時暗示副手的人選，同時表明不會參加黨內初選辯論。(Getty Images)

初選對手變副手？川普點名兩人是不錯的內閣人選

2023-07-17 11:13

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」