女足世界盃／ 美國隊衝冠2人組 31歲厄茲產後復出 22歲史密斯腳法了得

31歲的茱莉厄茲為美國女足隊效力已10年，曾為美國隊贏過兩屆世足賽冠軍。 (Getty Images)

第九屆女子世足賽開幕，美國隊力拚三連冠，有兩位球員特別值得關注，一位是年僅22歲、首次在世足賽登場的前鋒蘇菲亞·史密斯(Sophia Smith)，她已被視為是美國隊最新得分利器；另一位則是現年31歲、甫於去年8月產子的中場名將茱莉厄茲(Julie Ertz)，之前美國隊兩次世足賽奪冠，她都有功在身。

22歲的前鋒史密斯，首次代表美國參加世足賽，她已被視為是最新得分利器。 (Getty Images)

常帶笑容的史密斯留著獨樹一格的泡泡辮，是美國國家女子足球 聯賽(NWSL)2020年選秀狀元。2022年，她帶領波特 蘭荊棘隊(Portland Thorns)奪得全國總冠軍，榮獲NWSL年度和總決賽最佳球員(MVP)；同一年她為國家隊17次上場效力，攻入11球，是女足隊自1994年米雅·哈姆(Mia Hamm)以來最年輕球員。

即便是在眾星雲集的美國隊球員裡，史密斯的技法也十分突出。她可以兩腳左右開攻；由於經常受到包夾，最近她在移動和傳球方面更進步了。史密斯自己這麼說：「我覺得我注定要在重要時刻踢球。」

談到茱莉厄茲，她為美國女足隊效力迄今已達10年，並為美國隊贏過兩屆世足賽冠軍。但今年她重返國家隊之路特別不同；去年八月產下一子的她，很快就明白，自己若想第三度參加女子世足賽，恢復健康狀態將是一大挑戰。結果，她的家鄉鳯凰城一群青少年，陪著她一起訓練，成為她重建體格與信心的最佳幫手。

厄茲聯繫兩位最了解她的教練泰勒(Paul Taylor)和米德基夫(Matt Midkiff)，他們為她與美國職業足球大聯盟足球學院項目(Major League Soccer Academy program)Phoenix Rising聯合足球聯盟俱樂部取得聯繫；二月開始，她就和一群不到19歲的足球男孩一起培訓。

泰勒表示，厄茲為自己設定了高標準；她告訴他，若她要回來，就要表現得「比任何人記得的她還要好才行」。如今，更大的任務正等待著她們。