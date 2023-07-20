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談台總統選舉 AIT處長：未支持特定參選人

記者陳熙文、屈彥辰、丘采薇／台北報導
美國在台協會處長孫曉雅19日舉行記者會，重申美國會致力支持台灣自我防衛的能力等四大目標。(記者胡經周／攝影)
美國在台協會處長孫曉雅19日舉行記者會，重申美國會致力支持台灣自我防衛的能力等四大目標。(記者胡經周／攝影)

美國在台協會(AIT)處長孫曉雅19日舉行年度記者會，因為美國近期尋求與中國大陸對話，對於兩岸關係和區域和平穩定的影響性，她說，這是非常大的戰略問題，美國與中國牽涉的領域相當廣泛，且有各種非常複雜的議題，「台灣是我們之間會討論的項目，但並不是中美之間會討論的唯一議題」。

這是孫曉雅自2021年7月接任處長以來所舉辦的第三場記者會。她在開場致詞中重申四大目標，包括美國會致力支持台灣自我防衛的能力、增進全球供應鏈韌性、支持與拓展台灣國際空間，以及深化美台之間的經濟和民間連結。

副總統賴清德擬8月率團出席巴拉圭共和國新任總統潘尼亞就職典禮，並過境美國。孫曉雅表示，賴清德將於去程、回程中過境美國，過境是慣例，中國大陸不應以此為藉口挑釁，也希望中國不會選擇這麼做。

孫曉雅表示，對於賴清德過境，符合美國長期以來的作法，也符合美台之間非官方關係的本質，同時符合美國一中政策，這次過境跟過去一樣，是按照慣例的做法。過去曾經有非常多次副總統過境美國的前例，包括她在擔任處長期間，賴清德已是過境第二次。

針對台灣明年大選、國民黨總統參選人侯友宜日前拋出有意在當選後，將義務役役期從一年改回四個月議題；孫曉雅說，「我們與所有候選人都有討論與互動，但不會對他們打分數，也不會說什麼該做，什麼不該做，我們沒有支持特定總統參選人，我們也沒有選票，也沒有立場」。

對台灣兵役問題，孫曉雅表示，AIT關心的是軍隊的訓練與社會的支持，「我們支持台灣選擇適合自己的文化」，打造有自我防衛的能力，且能發揮有效嚇阻力的軍隊，至於怎麼做，由台灣自己來決定。

美台軍事合作的細節，孫曉雅說，她沒立場對美台安全合作做出更多評論，美國相當支持與台灣的防衛相關關係，與台灣在國防議題上的合作，是因應台灣在區域的威脅而定，做法完全符合美國一中政策。

孫曉雅 賴清德 一中政策

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