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地表最熱「死亡谷」 地獄高溫燒不退遊興

記者胡玉立／綜合報導
加州與內華達州交界的死亡谷國家公園是全球最熱之處，公園豎立警告牌，要遊客在上午10時以後勿到戶外曝晒，以免發生危險。(美聯社)
加州與內華達州交界的死亡谷國家公園是全球最熱之處，公園豎立警告牌，要遊客在上午10時以後勿到戶外曝晒，以免發生危險。(美聯社)

儘管極端氣溫預計將繼續攀升，進一步打破美國熱浪紀錄，但號稱地球上海拔最低、最熱和最乾燥的所在—位於加州和內華達州邊境的死亡谷國家公園(Death Valley National Park)，仍持續吸引遊客慕名前來感受高溫

死亡谷是美國本土最大的國家公園，占地5346平方哩；每年遊客逾110萬人，約五分之一在6、7、8月前來。根據國家公園管理局數據，死亡谷記錄到的最熱氣溫發生在1913年7月，當時為134℉。而本周末死亡谷氣溫可能升至130℉以上。

加州與內華達州交界的死亡谷國家公園是全球最熱之處，公園豎立警告牌，提醒遊客提防極...
加州與內華達州交界的死亡谷國家公園是全球最熱之處，公園豎立警告牌，提醒遊客提防極端高溫。(美聯社)

死亡谷的徒步小徑豎立警告標誌建議旅客，上午10點後不要冒險外出；但即便建議時間已過，很多人仍忍不住在死亡谷裡探索。

死亡谷國家公園強調旅客遇到危險應自立自強，而非期望救援。即便護林員會在公園道路上巡邏，可以幫助遇險的駕車者，但不能保證所有迷途遊客會及時得到援助。

公園管理局初步資料顯示，今年全美424個國家公園內，至少有四人因高溫死亡。其中包括一名來自聖地牙哥的65歲男子，7月稍早被發現死在死亡谷的一輛汽車內。

公園管理局發言人赫南德斯(Cynthia Hernandez)表示，不同公園和景觀的預防措施有別；若情況太危險，某些步道可能關閉；官網也會發布警報限制。

談到炎熱感受，公園管理員安德勒(Nichole Andler)說：「你真的會感覺到陽光穿透皮膚，刺進骨頭裡。」日落後，被太陽烘烤的岩石、沙子和土壤會持續散發熱氣。人們因體力活動而感到疲憊時，更難承受炎熱。

還有人提到，席捲山谷的熱風，讓人雙眼發乾。來自蘇格蘭愛丁堡的遊客登普斯特(Alessia Dempste)說：「尤其是當微風吹過，你以為可能會稍微緩解一下炎熱，但感覺卻像吹風機把風吹回到你的臉一樣。」

來自台灣的遊客尤金·陳(Eugen Chen)則說，死亡谷「很美」，是個「很有代表性、很特別的地方」。

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