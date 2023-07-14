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8月移民排期 親屬、職業類各項有進退

記者張筠／華盛頓報導
8月移民排期 （資料來源：國務院。製表：記者張筠）
8月移民排期 （資料來源：國務院。製表：記者張筠）

國務院13日公布2023年8月移民排期，親屬移民多項有進退，第一和第三優先均前進兩周多，第二優先2-A類大幅退步，而第二優先2-B類和第四優先均原地踏步；職業移民中國出生同樣多項有進退，中國出生第一、三(非技術勞工類)、四、五優先皆原地踏步，第二和第三優先(一般類)分別前進一個月和兩個月；世界出生前進幅度最大的為第三優先(非技術勞工)，推進四個月，但第三優先(一般類)大幅退步，倒退一年多。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)前進兩周多；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)倒退近三年；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)前進兩周多；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生出現排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進一個月；非中國出生前進45天；

中國出生第三優先(一般類)前進兩個月；非中國出生倒退一年多；

中國出生第三優先(非技術勞工)無變化，非中國出生前進四個月；

中國出生第四優先(特殊人員)原地踏步；非中國出生也無變化；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心原地踏步，非中國出生兩項均有名額，無需排期。

移民 勞工 國務院

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