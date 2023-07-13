我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

文壇巨擘殞落…米蘭昆德拉寫下傳世之作 入圍諾獎卻擦肩而過

編譯陳曉慈／綜合報導
捷克裔流亡作家、作品竭力諷刺共產黨集權主義的米蘭．昆德拉11日於巴黎辭世，享耆壽94歲。昆德拉在1985年之後就不再接受採訪。照片攝於1963年。(美聯社)
捷克裔流亡作家、作品竭力諷刺共產黨集權主義的米蘭．昆德拉11日於巴黎辭世，享耆壽94歲。昆德拉在1985年之後就不再接受採訪。照片攝於1963年。(美聯社)

米蘭昆德拉圖書館發言人12日證實，受疾病纏身多時之後，捷克裔流亡作家、作品竭力諷刺共產黨集權主義的米蘭．昆德拉(Milan Kundera)11日於巴黎辭世，享耆壽94歲。昆德拉的作品在捷克長期被禁，一生鮮少接受採訪，他多次入圍諾貝爾文學獎，從未獲獎。

批評蘇聯 作品遭禁流亡法國

在他最具影響力的小說「生命中不能承受之輕」中，昆德拉以蘇聯坦克駛進捷克首都布拉格、為全書拉開苦痛序幕。昆德拉生於1929年的捷克布爾諾，作品批評蘇聯武力抑止布拉格之春而遭全數查禁，本人也於1975年流亡法國。

1989年，捷克爆發「天鵝絨革命」，共產黨遭推翻，後成立捷克共和國。但昆德拉一生甚少返國，且往往極為低調，就算後來歐洲鐵幕倒塌也是。他生前最後幾部作品以法文寫成，卻始終沒被翻譯成捷克文。

昆德拉以「玩笑」、「生活在他方」、「賦別曲」、「笑忘書」等作品奠定文壇地位，但一直到1984年的「生命中不能承受之輕」被拍成電影「布拉格的春天」，由丹尼爾戴路易斯和茱麗葉畢諾許主演，才讓昆德拉真正紅遍全球。原作直到2006年、「天鵝絨革命」17年後才在捷克出版。

《生命中不能承受之輕》(The Unbearable Lightness of ...
《生命中不能承受之輕》(The Unbearable Lightness of Being)一書的捷克作家米蘭昆德拉11日辭世，享耆壽94歲。圖為他的著作。(路透)

昆德拉的作品在全球被翻譯超過20種語言，儘管曾獲得多項文學獎殊榮，卻總是與諾貝爾文學獎擦身而過。

靠作品說話 近40年謝絕採訪

昆德拉在1985年之後，不再接受採訪，也不想被媒體關注。他深信作者應透過作品說話，過著極低調的生活。2011年，昆德拉作品全集問世，他拒絕為作品多做解釋，且長期不允許著作以數位形式出版，讀者在網路上僅能找到關於他的論述及生平，而非作品。

關於昆德拉介紹，篇幅最長、內容最完整且剖析他巴黎生活的是1985年由法裔美國小說家卡萊爾撰寫的版本。昆德拉向卡萊爾說：「對我而言，輕佻是一宗重罪。任何揭露他人私密生活的行為都應遭鞭笞。我們活在一個個人生活遭剝奪的時代；在共產國家，警察摧毀它們，在民主國家，新聞媒體威脅它們，而人們也逐漸失去了對私生活的品味與知覺。」

昆德拉說：「無從躲避他人眼光的生命—是為地獄。」

米蘭昆德拉94歲巴黎辭世。(製表：編譯中心 圖：美聯社)
米蘭昆德拉94歲巴黎辭世。(製表：編譯中心 圖：美聯社)

諾貝爾 共產黨 米蘭昆德拉

上一則

航空客運量創新高 6月機票價格同比大跌18.9%

下一則

北約2024設東京辦事處「法強力反對」公報最後刪了

延伸閱讀

米蘭昆德拉鮮少受訪 「立志成為從歷史上消失的平民」

米蘭昆德拉鮮少受訪 「立志成為從歷史上消失的平民」
抗拒媚俗 「昆德拉體」是90年代文青必讀

抗拒媚俗 「昆德拉體」是90年代文青必讀
以筆桿對抗共產極權 米蘭昆德拉深信自己該靠作品說話

以筆桿對抗共產極權 米蘭昆德拉深信自己該靠作品說話
作家米蘭昆德拉 曾因寫小說流亡、遭剝奪捷克國籍

作家米蘭昆德拉 曾因寫小說流亡、遭剝奪捷克國籍

熱門新聞

李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce曾傳出婚變。（美聯社）

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

2023-07-05 22:02
李玟與媽媽及兩位姊姊。（取材自微博）

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

2023-07-05 23:26
李玟（左）和老公Bruce的婚姻觸礁。（取材自臉書）

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

2023-07-06 08:40
根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32
美國駐中大使伯恩斯(左)向財長葉倫(右)指出天空的彩虹，後方為中國財政部國際經濟關係司司長楊英明。(Getty Images)

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

2023-07-06 11:00

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56

超人氣

更多 >
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群